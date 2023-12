Neue Einblicke in die Entstehung der Lebensbausteine

Eine bahnbrechende Studie von Forschern der American Chemical Society hat unser Verständnis über den Ursprung der wesentlichen Bausteine ​​des Lebens grundlegend verändert. Entgegen der traditionellen Annahme zeigt die Studie, dass sich Carbaminsäure, eine einfache Aminosäure, möglicherweise in der eisigen Umgebung in der Nähe neugeborener Sterne oder Planeten gebildet hat, was die Annahme in Frage stellt, dass diese Bausteine ​​ausschließlich auf der frühen Erde entstanden sind.

Die Studie legt nahe, dass präbiotische Moleküle, die eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des Lebens spielten, nicht in den Ozeanen unseres Planeten entstanden sein könnten, sondern in der extremen Kälte des interstellaren Eises entstanden sein könnten. Dieses interstellare Eis, bestehend aus Wasser und verschiedenen Gasen, existiert in den kalten Bereichen des Weltraums und könnte die Quelle der Bausteine ​​des Lebens gewesen sein.

Bisher war man allgemein davon überzeugt, dass Aminosäuren, die für die Existenz des Lebens lebenswichtig sind, entweder durch Reaktionen auf der präbiotischen Erde produziert oder durch Meteoriten auf unseren Planeten gebracht wurden. Der Ursprung und die Entstehungszeit dieser Grundbausteine ​​blieben jedoch ein Rätsel.

Um dieses Rätsel zu lösen, führte das Forschungsteam um Ralf Kaiser und Agnes Chang Experimente durch, um die Bedingungen im interstellaren Eis zu simulieren. Sie stellten mithilfe von Ammoniak und Kohlendioxid Modelleis her und beobachteten deren chemische Reaktionen, während sie sich auf einem Silbersubstrat allmählich erwärmten. Mithilfe fortschrittlicher Fourier-Transformations-Infrarotspektroskopie (FTIR) gelang es ihnen, die Bildung von Carbaminsäure und Ammoniumcarbamat bei unglaublich niedrigen Temperaturen nachzuweisen.

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich die Vorläufer komplexer Aminosäuren während der frühesten und kältesten Phasen der Sternentstehung gebildet haben könnten. Anstatt auf die frühe Erde beschränkt zu sein, könnten diese Moleküle als Rohstoffe in Sonnensystemen, einschließlich unserem eigenen, vorhanden gewesen sein und später von Kometen oder Meteoriten auf unseren Planeten gebracht worden sein.

Die Implikationen dieser Studie gehen über unser Verständnis der Ursprünge des Lebens hinaus. Die Forschung eröffnet neue Möglichkeiten für die Erforschung des Weltraums und legt nahe, dass Instrumente wie das James Webb-Weltraumteleskop zur Suche nach diesen präbiotischen Molekülen in entfernten Sternentstehungsregionen eingesetzt werden könnten, was weitere Einblicke in das Geheimnis der Anfänge des Lebens liefern könnte.

