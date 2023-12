Die Zukunft der indischen Weltraumforschung: Gaganyaan steht im Mittelpunkt

Die Indische Weltraumforschungsorganisation (ISRO) hat eine ehrgeizige Reihe von Missionen ins Visier genommen, wobei Gaganyaan, Indiens erstes bemanntes Raumflugprojekt, Vorrang hat. ISRO-Vorsitzender S. Somanath betonte das Engagement der Agentur für dieses bahnbrechende Projekt während des jüngsten Global Energy Parliament 2023 in Kalkutta.

Gaganyaans Hauptziel besteht darin, Menschen in den Weltraum zu befördern und sie für eine dreitägige Mission in eine niedrige Erdumlaufbahn in einer Höhe von 400 Kilometern zu bringen. Diese außergewöhnliche Leistung, die für 2025 geplant ist, bedeutet Indiens Eintritt in die Elitegruppe der Nationen, die zur bemannten Raumfahrt fähig sind.

Der ISRO-Vorsitzende stellte außerdem seinen strategischen Plan zur Errichtung einer eigenen Raumstation Indiens vor. Ziel der Agentur ist es, das erste Modul bis 2028 zu bauen und das Projekt bis 2035 abzuschließen. Diese zukunftsweisende Initiative steht im Einklang mit der Vision von Premierminister Narendra Modi für eine indische Raumstation und eine bemannte Mission zum Mond bis 2040.

In einer bemerkenswerten Zusammenarbeit gab Bill Nelson, NASA-Administrator, bekannt, dass die US-Raumfahrtbehörde bis Ende 2024 bei der Ausbildung eines indischen Astronauten helfen wird. Diese Partnerschaft unterstreicht die zunehmende Zusammenarbeit und den Austausch von Fachwissen zwischen den beiden Raumfahrtnationen.

Die kommenden Projekte von ISRO enden nicht mit Gaganyaan und der Raumstation. Aditya L1, Indiens erste weltraumgestützte Mission zur Erforschung der Sonne, nähert sich ihrem Ziel. Bis zum 7. Januar soll es den Lagrange-Punkt 1 (L1) erreichen, etwa 1.5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Diese strategische Positionierung wird es Aditya L1 ermöglichen, die Sonne kontinuierlich zu beobachten, ohne durch Finsternisse unterbrochen zu werden.

Der jüngste Erfolg von Chandrayaan-3, Indiens Mondmission, hat die Begeisterung des Landes für die Weltraumforschung weiter angeheizt. Indien war das vierte Land, dem eine erfolgreiche Mondlandung gelang, und das erste Land, das in der südlichen Mondregion landete. Somanath betonte stolz, dass Indien sich bei der Entwicklung des Raumfahrzeugs und des Missionsplans ausschließlich auf seine eigenen wissenschaftlichen und technischen Fähigkeiten verlassen habe.

Während des Global Energy Parliament wurde ISRO-Vorsitzender S. Somanath vom Gouverneur von Westbengalen, CV Ananda Bose, mit dem Governor's Excellence Award ausgezeichnet. Diese Anerkennung würdigt nicht nur Somanaths Führungsrolle, sondern würdigt auch die bemerkenswerten Leistungen der indischen Raumfahrtbehörde.

Während Indien sich in neue Bereiche der Weltraumforschung vorwagt, positionieren ISROs beispiellose Hingabe, Innovation und Eigenständigkeit das Land als eine beeindruckende Kraft in der globalen Weltraumgemeinschaft.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Was ist Gaganyaan?

Gaganyaan ist Indiens erstes Programm zur bemannten Raumfahrt, das darauf abzielt, Astronauten in den Weltraum zu befördern und sie für eine dreitägige Mission in eine erdnahe Umlaufbahn zu bringen.

2. Was sind die Zukunftspläne von ISRO?

Zu den Zukunftsplänen von ISRO gehört die Errichtung der indischen Raumstation bis 2035 und die Durchführung einer bemannten Mission zum Mond bis 2040.

3. Was ist Aditya L1?

Aditya L1 ist Indiens erste weltraumgestützte Mission zur Erforschung der Sonne. Es wird am Lagrange-Punkt 1 (L1) positioniert, etwa 1.5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt, und ermöglicht eine ununterbrochene Beobachtung der Sonne.

4. Was ist Chandrayaan-3?

Chandrayaan-3 ist Indiens Mondmission, die eine Raumsonde erfolgreich auf der südlichen Mondregion landen ließ. Damit ist Indien das vierte Land, dem eine sanfte Landung auf dem Mond gelang.

