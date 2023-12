Indiens Raumfahrtbehörde prüft Kooperationen mit wichtigen Akteuren der Raumfahrtindustrie

Das indische Raumfahrtministerium hat angekündigt, mögliche Partnerschaften mit Boeing, Blue Origin und Voyager Space Holdings zu prüfen. Dies geschieht, während der Chef der NASA, Bill Nelson, Indien besucht und die wachsende Kooperationsbeziehung zwischen den Vereinigten Staaten und Indien bei Weltraumbemühungen hervorhebt.

An den in Betracht gezogenen Kooperationen könnten auch indische Wirtschaftsunternehmen beteiligt sein, was das Engagement des Landes für die Förderung einer starken Präsenz in der Raumfahrtindustrie unterstreicht. Diese Partnerschaften haben das Potenzial, das Fachwissen und die Ressourcen indischer und internationaler Organisationen zu bündeln und zu bahnbrechenden Fortschritten in der Weltraumforschung zu führen.

Die vertiefte Allianz der NASA mit der Indian Space Research Organization (ISRO) hat bereits zu mehreren bemerkenswerten Erfolgen geführt, darunter die erfolgreiche Landung einer Raumsonde in der Nähe des Südpols des Mondes im August. Die beiden Agenturen arbeiten nun daran, im kommenden Jahr einen indischen Astronauten zur Internationalen Raumstation zu schicken und so ihre Partnerschaft weiter zu festigen.

Blue Origin, das von Jeff Bezos gegründete Raumfahrtunternehmen, hat großes Interesse am Einsatz indischer Raketen für seine geplante Raumstation Orbital Reef bekundet. Es laufen bereits Gespräche zwischen Blue Origin und Larsen & Toubro, einem indischen Hersteller von Maschinenbaugeräten, um das Angebot an Orbitalstartfähigkeiten zu prüfen.

Voyager Space Holdings, ein in Denver ansässiges Unternehmen, hat außerdem vorläufige Vereinbarungen mit ISROs kommerziellem Zweig NewSpace India Ltd. abgeschlossen. Der Schwerpunkt dieser Zusammenarbeit liegt auf der Untersuchung des Einsatzes indischer Raketen für den Start und die Stationierung kleiner Satelliten. Darüber hinaus hat Voyager ein Memorandum of Understanding mit ISRO und dem Indian National Space Promotion and Authorization Center unterzeichnet, um den möglichen Einsatz von ISROs bemanntem Raumschiff Gaganyaan zur Bedienung einer geplanten Raumstation namens Starlab zu prüfen.

Boeing erwägt auch aktiv eine Beteiligung an Indiens Raumfahrtprogrammen. Das Unternehmen evaluiert das Design und die Herstellung eines Raumkapselsimulators für Indiens bemanntes Raumfahrtprojekt. Obwohl noch kein formeller Vertrag unterzeichnet wurde, unterstreicht die mögliche Zusammenarbeit das gegenseitige Interesse, die Grenzen der Weltraumforschung zu erweitern.

Indien hat sich ehrgeizige Ziele für seine zukünftigen Weltraummissionen gesetzt, darunter den Start seiner ersten bemannten Mission im Jahr 2025 und Pläne, bis 2040 Menschen auf dem Mond zu landen. Zu den weiteren Projekten auf der Agenda von ISRO gehört die Errichtung einer Raumstation bis 2035, eines Venus-Orbiters Mission und eine Marslandung.

Während Indien seine Präsenz in der globalen Raumfahrtindustrie weiter ausbaut, bieten Kooperationen mit großen Akteuren wie Boeing, Blue Origin und Voyager Space Holdings spannende Aussichten für technologische Fortschritte und wissenschaftliche Durchbrüche.

