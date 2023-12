Indiens Raumfahrtbehörde prüft Kooperationen mit globalen Raumfahrtunternehmen

By

Indiens Raumfahrtbehörde, die Indian Space Research Organization (ISRO), prüft aktiv gemeinsame Kooperationen mit führenden globalen Raumfahrtunternehmen, darunter Boeing Co., Blue Origin LLC und Voyager Space Holdings Inc. Diese Entwicklung kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem NASA-Administrator Bill Nelson Indien besucht Stärkung der wachsenden Partnerschaft zwischen den Vereinigten Staaten und Indien im Bereich des Weltraums.

Nach Angaben des indischen Raumfahrtministeriums sollen an den potenziellen Kooperationen nicht nur ISRO, sondern auch indische Wirtschaftsunternehmen beteiligt sein. Die Beteiligung dieser globalen Raumfahrtunternehmen bedeutet die zunehmende Zusammenarbeit und den Austausch von Fachwissen zwischen den USA und Indien im Bereich der Weltraumforschung.

Im Rahmen von Nelsons Besuch wird er Einrichtungen in Bengaluru besichtigen, die sich mit der Erprobung und Integration von Raumfahrzeugen für eine gemeinsame US-indische Erdbeobachtungsmission befassen, deren Start im Jahr 2024 geplant ist. Dieser Besuch stärkt die sich vertiefende Allianz der NASA mit ISRO, die bedeutende Ergebnisse erzielt hat Meilensteine ​​in diesem Jahr, wie zum Beispiel die erfolgreiche Landung einer Raumsonde in der Nähe des Südpols des Mondes.

Darüber hinaus arbeiten ISRO und NASA zusammen, um im kommenden Jahr einen indischen Astronauten zur Internationalen Raumstation zu schicken. Darüber hinaus trat Indien dem Artemis-Abkommen bei, einer von den USA geführten Initiative, an der mehr als zwei Dutzend Länder beteiligt sind, und bekundete damit sein Engagement für die Festlegung von Leitprinzipien für die Weltraumforschung.

Blue Origin, ein von Jeff Bezos gegründetes Raumfahrtunternehmen, hat großes Interesse daran bekundet, eine indische Rakete als Mannschaftskapsel für seine geplante Raumstation namens Orbital Reef im erdnahen Orbit einzusetzen. Es gibt auch Gespräche zwischen Blue Origin und Larsen & Toubro Ltd., einem indischen Hersteller von technischer Ausrüstung, über eine Zusammenarbeit bei Orbitalstartfähigkeiten.

Voyager Space Holdings mit Sitz in Denver hat eine vorläufige Vereinbarung mit ISROs kommerziellem Zweig NewSpace India Ltd. bekannt gegeben, um den Einsatz indischer Raketen für den Start und die Stationierung kleiner Satelliten zu untersuchen. Sie haben außerdem eine Absichtserklärung mit ISRO unterzeichnet, um möglicherweise ISROs bemanntes Raumschiff namens Gaganyaan für die Wartung ihrer geplanten Raumstation Starlab zu nutzen.

Während Boeing die Entwicklung und Herstellung eines Raumkapselsimulators für Indiens bemanntes Raumfahrtprojekt erwägt, wurde noch kein Vertrag unterzeichnet.

Zu Indiens ehrgeizigen Zukunftsprojekten gehören der Start seiner ersten bemannten Mission im Jahr 2025, die Entwicklung einer Trägerrakete der nächsten Generation und einer neuen Startrampe für Mondmissionen, die Errichtung einer Raumstation bis 2035 sowie die Durchführung von Missionen zur Venus und zum Mars.

