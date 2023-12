Neue Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der Mensch und nicht der Klimawandel für den Rückgang großer Säugetiere verantwortlich ist

By

Eine aktuelle Studie der Universität Aarhus stellt die lange verbreitete Annahme in Frage, dass der Klimawandel die Hauptursache für den dramatischen Rückgang großer Säugetiere in den letzten Jahrtausenden war. Stattdessen legt die Studie nahe, dass der Mensch der Hauptverursacher dieses Rückgangs war.

Unter der Leitung von Professor Jens-Christian Svenning analysierten die Forscher die DNA von 139 lebenden Arten großer Säugetiere und stellten einen universellen und signifikanten Rückgang ihrer Populationen vor etwa 50,000 Jahren fest. Dies fällt mit der weit verbreiteten Kolonisierung der Welt durch den modernen Menschen zusammen.

Im Gegensatz zu früheren Theorien, die Klimaschwankungen für das Aussterben verantwortlich machten, deuten die Ergebnisse der Studie darauf hin, dass der Mensch die wahrscheinlichste Erklärung ist. Professor Svenning erklärte: „In den letzten 800,000 Jahren schwankte der Globus zwischen Eiszeiten und Zwischeneiszeiten … Der Mensch ist daher die wahrscheinlichste Erklärung.“

Zur Durchführung der Studie sammelten die Forscher Daten aus den kartierten Genomen von Arten auf der ganzen Welt. Diese enorme Datenmenge, insgesamt etwa 3 Milliarden Datenpunkte pro Art, erforderte erhebliche Rechenleistung und Zeit für die Analyse.

Durch die Analyse von Mutationen in der DNA konnten die Forscher die Größe der Population jeder Art im Laufe der Zeit abschätzen. Je mehr Mutationen vorhanden sind, desto größer ist die Population. Dieser Ansatz stellt das häufig zitierte Beispiel des Aussterbens des Wollhaarmammuts aufgrund des Klimawandels in Frage, da er den breiteren Trend des Rückgangs der Megafauna unzutreffend darstellt.

Die in dieser Studie vorgestellten Forschungsergebnisse tragen zwar zur laufenden Debatte bei, liefern aber auch überzeugende Belege dafür, dass der Klimawandel der Hauptgrund für den Rückgang großer Säugetiere ist. Professor Svenning bemerkte: „Angesichts der umfangreichen Daten, die wir jetzt haben, ist es schwer zu leugnen, dass … sich der Mensch über den ganzen Globus ausgebreitet hat … und anschließend an Bevölkerung zugenommen hat.“

Die in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlichte Studie eröffnet neue Wege zum Verständnis der Auswirkungen menschlicher Eingriffe auf globale Ökosysteme und unterstreicht den Bedarf an weiterer Forschung in diesem Bereich.