Kleine Unternehmen und Start-ups sind eingeladen, der Space Domain Awareness-Kohorte des Catalyst Accelerator beizutreten

Für kleine Unternehmen und Start-ups, die sich für die Raumfahrtindustrie interessieren, hat sich eine neue Chance eröffnet. Der Catalyst Accelerator ist Gastgeber seiner 13. Kohorte, die darauf abzielt zu untersuchen, wie die US Space Force kommerzielle Fähigkeiten zur Aufklärung über Weltraumdomänen einsetzen kann. Der Schwerpunkt dieser Kohorte liegt auf in den USA entwickelten Softwareangeboten, die die Datenfusion und -verarbeitung ermöglichen.

Die US Space Force versucht, kommerzielle Daten und Tools zu nutzen, um ihr Verständnis der Weltraumumgebung zu verbessern und die gemeinsame Sicherheit zu stärken. Zu den Interessengebieten dieser Kohorte gehören die Überwachung von Weltraumstarts, die Klassifizierung nicht korrelierter Spuren, Entscheidungshilfen für Betreiber, die Klassifizierung von Satellitenfahrzeugantrieb und Objekttyp, Ereigniserkennung und prädiktive Analysen.

Der Space Domain Awareness Accelerator besteht aus einem dreimonatigen Programm, das vom 19. März bis 13. Juni läuft. In dieser Zeit werden acht Unternehmen für die Teilnahme am Accelerator ausgewählt. Das Programm endet mit einer Demo-Day-Veranstaltung, die den Teilnehmern die Möglichkeit bietet, ihre Innovationen vorzustellen.

Der Catalyst Accelerator ist ein auf NewSpace ausgerichteter Beschleuniger, der eng mit dem Space Vehicles Directorate des Air Force Research Laboratory und der Space Force zusammenarbeitet. Sein Hauptziel besteht darin, mit kleinen Unternehmen und Start-ups in Kontakt zu treten, um Innovationen im Bereich Dual-Use-Technologien zu fördern.

Diese neue Kohorte bietet Unternehmern eine einzigartige Chance, einen Beitrag zur Raumfahrtindustrie zu leisten und mit Regierungs- und Branchenführern zusammenzuarbeiten. Es bietet Startups die Möglichkeit, wertvolle Erkenntnisse und Anleitungen zu gewinnen, um ihr Wachstum im Weltraumbereich zu beschleunigen.

