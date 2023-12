Neue Fortschritte in der Technologie kleiner Raumfahrzeuge

Das Small Spacecraft Systems Virtual Institute der NASA hat die bevorstehende Veröffentlichung des mit Spannung erwarteten Berichts „State-of-the-Art Small Spacecraft Technology“ für 2023 angekündigt. Dieser umfassende Bericht, der Anfang 2024 veröffentlicht werden soll, wird ab September 2023 über die neuesten Entwicklungen und Fortschritte in der Technologie kleiner Raumfahrzeuge informieren.

Unter den bemerkenswerten Aktualisierungen des Berichts wurden mehrere Kapitel erheblich geändert und ergänzt. Das Kapitel „Start, Integration, Einsatz und Orbitaltransport“ enthält jetzt einen brandneuen Abschnitt, der sich mit Orbitalmanövrierfahrzeugen befasst. Weitere Kapitel, die bedeutende Aktualisierungen erfahren haben, sind „Strukturen, Materialien und Mechanismen“, „Antrieb im Weltraum“, „SmallSat-Avionik“ und „Wärmekontrollsysteme“.

Der Bericht soll einen Überblick über den aktuellen Stand der SmallSat-Technologien und ihren Entwicklungsstand geben und stützt sich dabei auf offene Literaturquellen. Obwohl nicht alle Aspekte des Themas abgedeckt werden, wurde auf häufig verwendete Quellen wie Herstellerdatenblätter, Pressemitteilungen, Konferenzbeiträge, Zeitschriftenbeiträge, Regierungsunterlagen und Nachrichtenartikel verwiesen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Leser aufgefordert werden, sich direkt an die Unternehmen zu wenden, um weitere Informationen zur Leistung und Reife spezifischer im Bericht beschriebener Technologien zu erhalten.

Für Interessierte ist der SOA-Bericht 2022 derzeit online im Webseiten- und PDF-Format verfügbar. Der Zugriff erfolgt über die folgende URL: [URL einfügen]. Sobald der SOA-Bericht 2023 veröffentlicht wird, ersetzt er die Ausgabe 2022 unter derselben URL.

NASA welcomes suggestions and corrections to the report prior to the publication of future issues. Interested parties can submit their input to the NASA Small Spacecraft Virtual Institute via email at [email protected].

Mit der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung des Berichts „State-of-the-Art Small Spacecraft Technology“ 2023 werden die Fortschritte und Aktualisierungen in der Technologie kleiner Raumfahrzeuge die Zukunft der Weltraumforschung und -forschung prägen.