Sterngucker machen sich bereit: Spektakulärer Geminiden-Meteorschauer erleuchtet den Himmel

Sterngucker auf der ganzen Welt werden sich freuen, wenn der jährliche Geminiden-Meteorschauer seinen Höhepunkt erreicht. Der Meteoritenschauer wird voraussichtlich am Mittwoch, dem 13. Dezember, und bis in die frühen Morgenstunden des 14. Dezembers den Nachthimmel blenden. Anders als in den Vorjahren werden die Beobachtungsbedingungen voraussichtlich ideal sein, da der Mond nur ein schmaler Streifen sein wird, was einen dunklen und klaren Himmel ermöglicht.

Der Geminiden-Meteorschauer tritt auf, wenn Trümmer des Asteroiden 3200 Phaethon mit hoher Geschwindigkeit in die Erdatmosphäre eindringen und dabei prächtige Lichtspuren hinterlassen. Im Gegensatz zu den meisten Meteorschauern, die von Kometen ausgehen, sind die Partikel der Geminiden dichter und scheinen vom Sternbild Zwillinge auszustrahlen. Laut Bill Cooke, dem Leiter des Meteoroid Environment Office der NASA, sind die Geminiden-Meteore für ihren grünlichen Farbton bekannt, was sie zu einem spektakulären Anblick macht.

Der Höhepunkt des Geminiden-Meteorschauers wird voraussichtlich etwa 120 Meteore pro Stunde produzieren und sich mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit von 22 Meilen pro Sekunde fortbewegen. Um den besten Blick auf den Meteoritenschauer zu erhaschen, sollten Sterngucker auf der Nordhalbkugel am 9. Dezember zwischen 10:13 und XNUMX:XNUMX Uhr Eastern Time aufbrechen, wobei die stündliche Zahl der Meteore im Laufe der Nacht voraussichtlich zunehmen wird.

Neben den Zwillingen bringt der Dezember auch andere bemerkenswerte Himmelsereignisse mit sich. Am 17. Dezember wird die Mondsichel in den ersten Stunden nach Sonnenuntergang knapp unter dem Planeten Saturn am Südwesthimmel sichtbar sein.

Schnappen Sie sich also eine Decke, suchen Sie sich einen bequemen Platz und machen Sie sich bereit für ein atemberaubendes Schauspiel der Sternschnuppen, während der Geminiden-Meteorschauer den Nachthimmel erleuchtet.