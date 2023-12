Neue Einblicke in die außerirdische Sammlung der Raumsonde OSIRIS-REx

Zusammenfassung: In einem aktuellen Update zur NASA-Mission OSIRIS-REx haben Wissenschaftler die erste detaillierte Beschreibung der zur Erde zurückgebrachten außerirdischen Sammlung vorgelegt. Die vom Asteroiden Bennu gewonnenen Proben haben hydratisierte, organisch reiche Überreste aus dem frühen Sonnensystem entdeckt und die ursprünglichen Ziele der Mission bestätigt. Die Partikel sind kohlenstoffreich und haben eine dunkle Farbe mit einer einzigartigen „blumenkohlähnlichen Textur“. Das Raumschiff stand vor einer unerwarteten Herausforderung, als es mehr Material ansammelte als erwartet, wodurch einige Partikel austraten. Trotz dieses Rückschlags gelang es der Mission, eine Probe mit einem Gewicht von 70.3 Gramm zu sammeln, was das vorgeschriebene Mindestgewicht übersteigt. Die Spektralanalyse des gesammelten Materials lässt auf einen vorherrschenden blauen Farbton schließen, was auf einen höheren Wassergehalt als ursprünglich vorhergesagt hindeutet. Darüber hinaus wurden hohe Mengen an Magnesium, Natrium und Phosphor festgestellt, was die Wissenschaftler über die Zusammensetzung dieses einzigartigen Materials verwirrt.

Wissenschaftler warten gespannt auf die Gelegenheit, auf den Großteil der gesammelten Probe zuzugreifen und diese zu katalogisieren, die noch im Kopf der Sonde eingeschlossen ist. Derzeit arbeiten Techniker daran, fehlerhafte Verschlüsse zu beheben, die das Abnehmen des Deckels verhindern. Inzwischen wurde ein Teil des gesammelten Materials zur Spektralanalyse an das Reflectance Experiment Laboratory (RELAB) in Rhode Island geschickt, während eine andere Charge im Natural History Museum in London untersucht wird.

Die Entdeckungen der OSIRIS-REx-Mission haben neue Wege für die Erforschung der Ursprünge des Lebens in unserem Sonnensystem eröffnet. Das Vorhandensein von hydratisierten, organisch reichen Überresten liefert wertvolle Einblicke in die frühen chemischen Prozesse, die im Weltraum abliefen. Die ungewöhnliche Zusammensetzung und Textur des gesammelten Materials hat Wissenschaftler dazu veranlasst, seine Geheimnisse zu lüften. Weitere Analysen und eingehende Studien werden stattfinden, mit der Erwartung, in den kommenden Monaten auf einem wissenschaftlichen Treffen umfassendere Ergebnisse bekannt zu geben.

Die OSIRIS-REx-Mission der NASA ist weiterhin ein bedeutender Meilenstein in unserer Erforschung des Kosmos und zeigt die bemerkenswerten Leistungen, die durch wissenschaftlichen Einfallsreichtum und Weltraumforschung erreicht werden können. Die von Bennu mitgebrachten Daten und Proben werden zweifellos unser Verständnis der Entstehung und Entwicklung unseres Sonnensystems revolutionieren und Licht auf die Ursprünge des Lebens auf der Erde und darüber hinaus werfen.