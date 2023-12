Voyager 1 steht vor technischer Panne, NASA arbeitet an einer Lösung

By

Zusammenfassung: Die NASA gab kürzlich bekannt, dass Voyager 1, die legendäre Weltraumsonde, auf einen technischen Fehler in ihrem Flugdatensystem (FDS) stößt, der dazu führt, dass sie eine wiederholte und bedeutungslose Abfolge von Informationen überträgt. Die NASA hat die Möglichkeit einer außerirdischen Einmischung ausgeschlossen und das FDS als Ursache des Problems identifiziert. Trotz des Fehlers ist Voyager 1 immer noch in der Lage, Befehle von der Erde zu empfangen und auszuführen.

Die Geschichte der Voyager: Voyager 1977 wurde im September 1 gestartet und war ein Pionier bei der Erforschung unseres Sonnensystems und darüber hinaus. Es lieferte bemerkenswerte Einblicke und Bilder entfernter Planeten, darunter Jupiter, Saturn und Saturnmond Titan. Im Jahr 2012 betrat Voyager 1 den interstellaren Raum und setzte seine bahnbrechende Mission fort.

Herausforderungen bei der Fehlerbehebung: Die NASA versuchte zunächst, den Fehler durch einen Neustart des Systems zu beheben, was jedoch erfolglos blieb. Jetzt entwickelt die Agentur einen Plan, um ein Update an Voyager 1 zu senden, mit dem Ziel, das Problem zu beheben, ohne den Kontakt der Sonde zu gefährden. Allerdings gibt es Hürden zu überwinden. Aufgrund der Entfernung der Voyager von der Erde dauert es mehr als 22 Stunden, bis ein Befehl die Sonde erreicht, und weitere 22 Stunden, bis er eine Bestätigung erhält. Darüber hinaus stammt die Dokumentation der Sonde aus den 1970er Jahren, was es schwierig macht, Anleitungen zur Behebung dieses spezifischen Problems zu finden.

Vorbereitung auf die Zukunft: Trotz der anhaltenden technischen Herausforderungen bleibt die NASA bestrebt, die Mission von Voyager 1 im interstellaren Raum so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Die Behörde ist entschlossen, alle notwendigen Korrekturen vorzunehmen, um die Betriebslebensdauer der Sonde zu verlängern. Wissenschaftler müssen sich jedoch auch mit der Realität auseinandersetzen, dass die Voyager-Sonden, nachdem sie die Erwartungen übertroffen haben und ihre anfängliche vierjährige Mission bei weitem überdauern, irgendwann das Ende ihrer Reise erreichen werden.

Während die NASA daran arbeitet, eine Lösung für den Fehler bei Voyager 1 zu finden, wartet die wissenschaftliche Gemeinschaft gespannt auf Aktualisierungen und hofft auf eine erfolgreiche Lösung, die diesen bemerkenswerten Erforscher des Kosmos auf absehbare Zeit einsatzbereit halten wird.