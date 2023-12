Neue Hoffnung: Präsident Biden trifft die Besatzung der Artemis II

By

In einer aufregenden Entwicklung für die Weltraumforschung traf sich Präsident Joe Biden kürzlich mit der Besatzung der Artemis II, die die ersten Astronauten seit 50 Jahren sein werden, die den Mond umrunden werden. Die Besatzung, bestehend aus drei Amerikanern und einem Kanadier, bedankte sich beim Präsidenten für seine Unterstützung und für die Einhaltung seines Versprechens, sie im Weißen Haus zu empfangen.

Während des Treffens präsentierte Präsident Biden einen Mondstein aus der Apollo-Ära, der derzeit im Oval Office ausgestellt ist. Dieses historische Artefakt dient als Symbol für die bisherigen Erfolge in der Weltraumforschung und als Erinnerung an die zukünftigen Möglichkeiten, die vor uns liegen.

Die Artemis-II-Besatzung wird ihre Mission in der Orion-Kapsel der NASA durchführen, die Ende 2024 an Bord einer Space Launch System-Rakete vom Kennedy Space Center aus starten wird. Ihre Reise beinhaltet keine Landung oder den Eintritt in die Mondumlaufbahn, sondern vielmehr einen Flug um den Mond und eine Rückkehr direkt zur Erde. Diese Mission wird als wichtiger Vorläufer einer für das folgende Jahr geplanten Mondlandung dienen.

Kommandant Reid Wiseman betonte, dass sich die Besatzung auf die Bereitschaft und nicht auf einen bestimmten Starttermin konzentriere, um sicherzustellen, dass die NASA und das Fahrzeug vollständig auf die Mission vorbereitet seien. In der Zwischenzeit bereiten sich die Astronauten durch Simulationen und die enge Zusammenarbeit mit der Mission Control intensiv vor, um eine sichere Reise zu gewährleisten.

Ein bemerkenswerter Aspekt der Artemis-II-Besatzung ist ihre internationale Zusammensetzung, was das erste Mal ist, dass ein Nicht-US-Astronaut an einer Mondmission teilnimmt. Dies steht im Einklang mit dem Namen des Neumondprogramms der NASA, Artemis, der aus der griechischen Mythologie stammt und sich auf die Zwillingsschwester von Apollo bezieht.

Während die Besatzung sehnsüchtig auf ihre Mission wartet, könnten Untersuchungen zum Hitzeschild der Orion-Kapsel zu Verzögerungen führen. Beim vorherigen Testflug um den Mond ohne Besatzung kam es zu unerwarteten Verkohlungen und Materialverlusten am Hitzeschild. Die Integrität des Hitzeschildes ist entscheidend für den Schutz der Kapsel beim Wiedereintritt.

Präsident Bidens Verweis auf die berühmte Mondmissionsrede von Präsident John F. Kennedy aus dem Jahr 1962 unterstreicht sein Engagement und seinen Glauben an die Fähigkeit der Artemis-II-Besatzung, Großes zu leisten. Während sich die Besatzung auf ihre historische Reise vorbereitet, sind die gemeinsamen Anstrengungen der NASA und des internationalen Teams, die unermüdlich hinter den Kulissen arbeiten, von entscheidender Bedeutung, um eine erfolgreiche Mission sicherzustellen.

Das im Oval Office ausgestellte Mondgestein ist eine Leihgabe der NASA und dient als greifbare Erinnerung an die bisherigen Erfolge in der Weltraumforschung. Der von Apollo-17-Astronauten gesammelte Stein enthält Hinweise auf die antike Geschichte des Mondes und gewährt einen Einblick in die Geheimnisse unseres Universums.

Während die Vorfreude auf die Artemis-II-Mission weiter zunimmt, erwartet die Welt gespannt das nächste Kapitel der Weltraumforschung und die bemerkenswerten Erfolge, die vor uns liegen.