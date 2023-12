Astronomen entdecken außergewöhnliches Sternensystem in der Nähe ihres Zuhauses

Astronomen haben eine bemerkenswerte Entdeckung gemacht und ein außergewöhnliches Sternensystem entdeckt, das nur 100 Lichtjahre von der Erde entfernt liegt. Dieses neu entdeckte System beherbergt sechs Exoplaneten, die sich bemerkenswert nahe an ihrem Mutterstern befinden. Tatsächlich sind ihre Umlaufbahnen so dicht gepackt, dass sie alle in die Entfernung zwischen Merkur und unserer Sonne passen könnten. Was diesen himmlischen Fund noch faszinierender macht, ist die Tatsache, dass dieses Sternensystem seinen ursprünglichen Zustand seit über einer Milliarde Jahren bemerkenswert bewahrt hat.

Forscher haben das Ausmaß dieser Entdeckung mit dem Empire State Building verglichen und erklärt, dass wir Planeten nur in unmittelbarer Nähe von Sternen beobachten und entdecken können, die „Wohnungen“ auf unserer Etage haben. Die Nähe dieses Sternensystems zu unserer eigenen kosmischen Nachbarschaft hat Wissenschaftler verblüfft und sie dazu veranlasst, dieses Sternensystem HD 110067 zu nennen. HD 110067 liegt im Sternbild Coma Berenices, in der Nähe der Jungfrau am Nordhimmel, und besteht aus sechs Planeten, die ihre hellen und kreisenden Planeten umkreisen orangefarbener Wirtsstern. Leider liegt keiner dieser Planeten in der bewohnbaren Zone, was sie für die Unterstützung des Lebens, wie wir es kennen, ungeeignet macht.

Was diese Exoplaneten auszeichnet, ist ihre schnelle Rotation um ihren Stern, was zu „Jahren“ führt, die zwischen 9 und 55 Tagen dauern. Die Entdeckung von HD 110067 begann im Jahr 2020, als der Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) der NASA zunächst zwei Sub-Neptune entdeckte, Planeten etwa zwei- bis dreimal so groß wie die Erde und mit dicken Atmosphären. Um diesen Befund zu überprüfen, wurden bodengestützte Teleskope schnell eingesetzt, bevor der Nordhimmel aus dem Blickfeld verschwand. Schließlich wurde die Anwesenheit eines dritten Exoplaneten innerhalb des Systems anhand von Daten von TESS und dem Characterizing Exoplanet Satellite (Cheops) der Europäischen Weltraumorganisation bestätigt.

Bemerkenswerterweise wurden die verbleibenden drei äußeren Planeten durch TESS-Datenanalyse identifiziert, da die durch ihre Umlaufbahnen verursachten Sternenlichteinbrüche unverkennbar waren. Diese äußeren Planeten stehen in perfekter Resonanz miteinander, wobei jeder Planet eine bestimmte Anzahl von Umlaufbahnen im Verhältnis zu seinem Nachbarplaneten durchläuft. Ähnliche Resonanzen werden in unserem eigenen Sonnensystem zwischen Pluto und Neptun beobachtet.

HD 110067 bietet Astronomen eine einzigartige Gelegenheit, Einblicke in die Entstehungs- und Evolutionsprozesse von Planetensystemen zu gewinnen. Durch die Untersuchung der verschiedenen Parameter dieser sechs Planeten, wie z. B. Zusammensetzung und Verhalten, wollen Forscher die Geheimnisse der Planetensysteme in größerem Maßstab lüften. Die in diesem System beobachtete Stabilität und Resonanz übertreffen alle Erwartungen und stellen bestehende Theorien zur Planetenentstehung in Frage.

Während Astronomen dieses außergewöhnliche Sternensystem weiterhin untersuchen, hoffen sie, dass es wertvolle Informationen über die Verbreitung von Sub-Neptun-Planeten im Universum liefern und Aufschluss über die Faktoren geben wird, die ihre Entstehung beeinflussen. Die Entdeckung von HD 110067 stellt eine einmalige Gelegenheit für weitere Erkundungen dar und könnte unser Verständnis von Planetensystemen revolutionieren.