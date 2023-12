Das Hubble-Weltraumteleskop der NASA meistert Herausforderungen und setzt seine Mission fort

Nach einem kurzen Rückschlag hat die NASA bekannt gegeben, dass das Hubble-Weltraumteleskop wieder in Betrieb ist. Aufgrund von Problemen mit einem seiner Gyroskope wurde das Teleskop am 19. November in den abgesicherten Modus versetzt. Nach der Behebung des anfänglichen Problems trat das Gyro-Problem jedoch mehrmals wieder auf, was dazu führte, dass der wissenschaftliche Betrieb vorübergehend eingestellt wurde.

Das engagierte Ingenieurteam der NASA arbeitete fleißig daran, das Kreiselproblem anzugehen und zu lösen. Ihre Bemühungen haben sich ausgezahlt und das Hubble-Weltraumteleskop hat nun seinen wissenschaftlichen Betrieb wieder aufgenommen. Das Raumschiff ist in gutem Zustand und alle drei Kreisel funktionieren einwandfrei.

Die Kreisel spielen zusammen mit den Feinführungssensoren und den Reaktionsrädern eine entscheidende Rolle im Führungs- und Zielsystem des Teleskops. Während der Hubble in der Vergangenheit mit kreiselbedingten Herausforderungen konfrontiert war, hat das Team des Space Telescope Science Institute (STScI) sein Fachwissen bei der Aufrechterhaltung und Überwindung dieser Rückschläge unter Beweis gestellt.

Ursprünglich im Jahr 1990 mit sechs Gyros gestartet, wurde der Hubble 2009 einer Reparatur unterzogen, bei der die ursprünglichen Gyros durch sechs neue ersetzt wurden. Leider sind inzwischen drei dieser Kreisel ausgefallen, sodass das Teleskop auf die verbleibenden drei angewiesen ist. Obwohl Wartungsmissionen zum Hubble nicht mehr möglich sind, geht die NASA davon aus, dass die aktuellen Gyros bis in die 2030er Jahre einsatzbereit bleiben werden.

Während die jüngsten Gyroprobleme des Hubble seinen Zeitplan beeinträchtigt und bestimmte Beobachtungen vorübergehend gestoppt haben, ist das Hubble-Team hinsichtlich der Wiederaufnahme wichtiger Forschungsprojekte optimistisch. Das Teleskop war ein monumentaler Meilenstein in der wissenschaftlichen Gemeinschaft und revolutionierte unser Verständnis des Universums.

Obwohl gelegentliche Herausforderungen auftreten können, während sich das Hubble seinen letzten Beobachtungen nähert, stellen die engagierten Ingenieure und Astronomen weiterhin ihren Einfallsreichtum unter Beweis, wenn es darum geht, das Teleskop betriebsbereit zu halten. Wir können uns auf weitere atemberaubende Bilder und bahnbrechende Entdeckungen vom Hubble in den kommenden Jahren freuen.