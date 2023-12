Neue Studie enthüllt schnelle Rotation eines supermassiven Schwarzen Lochs im Zentrum unserer Galaxie

By

Wissenschaftler haben kürzlich herausgefunden, dass Sagittarius A*, das supermassereiche Schwarze Loch im Herzen unserer Milchstraße, nicht nur schnell rotiert, sondern auch Veränderungen in der umgebenden Raumzeit verursacht. Diese neue Studie von Physikern des Chandra-Röntgenobservatoriums der NASA wirft Licht auf die Dynamik von Schwarzen Löchern und ihren Einfluss auf das Universum.

Mithilfe der Outflow-Methode, bei der Radiowellen und Röntgenemissionen aus der Akkretionsscheibe des Schwarzen Lochs analysiert werden, konnten die Forscher die Rotationsgeschwindigkeit von Sagittarius A* berechnen. Die leitende Studienautorin Ruth Daly, Physikprofessorin an der Penn State University, erklärt, dass die Rotation des Schwarzen Lochs zum Lense-Thirring-Effekt führt, der auch als Frame Dragging bekannt ist. Dieser Effekt tritt auf, wenn der Spin des Schwarzen Lochs die Raumzeit mit sich zieht.

Auch wenn das Konzept der Veränderung der Raumzeit besorgniserregend klingen mag, versichert Daly, dass es keinen Grund zur Sorge gibt. Stattdessen ist das Verständnis dieses Phänomens für Astronomen und ihre Untersuchung der Entstehung und Entwicklung von Galaxien von entscheidender Bedeutung. Die Veränderung der Raumzeit durch ein rotierendes Schwarzes Loch hat einen Quetscheffekt, sodass die Raumzeitkrümmung der eines Fußballs ähnelt.

Daly erklärt weiter, dass diese Entdeckung die dynamische Natur von Schwarzen Löchern und ihren Einfluss auf die Galaxien, in denen sie leben, offenbart. Durch die Aufklärung der Rolle von Schwarzen Löchern in der Astronomie gewinnen Wissenschaftler wertvolle Einblicke in die Entstehung und Entwicklung von Galaxien.

Insgesamt bietet diese Studie eine neue Perspektive auf das supermassereiche Schwarze Loch im Zentrum unserer Galaxie und seinen Einfluss auf die umgebende Raumzeit. Es unterstreicht die Begeisterung und das Interesse am Verständnis dieser astronomischen Phänomene und ihrer Bedeutung für unser Verständnis des Universums.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Welche Outflow-Methode wird in der Studie verwendet?

Die Ausflussmethode ist ein wissenschaftlicher Ansatz, bei dem Radiowellen und Röntgenemissionen von der Akkretionsscheibe eines Schwarzen Lochs beobachtet werden, um dessen Rotationsgeschwindigkeit zu berechnen.

Was ist der Lense-Thirring-Effekt?

Der Lense-Thirring-Effekt, auch Frame-Dragging genannt, ist das Phänomen, bei dem ein rotierendes Schwarzes Loch mit seiner Rotation die Raumzeit mitzieht.

Ist die Veränderung der Raumzeit durch ein Schwarzes Loch besorgniserregend?

Nein, es gibt keinen Grund zur Sorge. Die Veränderung der Raumzeit durch ein Schwarzes Loch ist ein natürlicher Vorgang und hat keine direkten negativen Folgen für uns. Für Astronomen ist es jedoch von Bedeutung, da es ihnen hilft, die Rolle von Schwarzen Löchern bei der Entstehung und Entwicklung von Galaxien zu verstehen.

Warum ist es für Astronomen wichtig, die Veränderung der Raumzeit zu verstehen?

Für Astronomen ist es von entscheidender Bedeutung zu verstehen, wie Schwarze Löcher die Raumzeit verändern, da es wertvolle Einblicke in die Dynamik der Galaxienentstehung und -entwicklung liefert. Es hilft Wissenschaftlern, die komplexen Beziehungen zwischen Schwarzen Löchern und den Galaxien, in denen sie leben, zu entschlüsseln.