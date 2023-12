SpaceX schiebt den vierten Start der schweren Falcon-Rakete ab

By

SpaceX musste den vierten Startversuch der Falcon Heavy-Rakete wegen schlechter Wetterbedingungen im Kennedy Space Center in Florida absagen. Dies folgt auf drei frühere Startverzögerungen, von denen jede ihre eigenen Herausforderungen mit sich brachte. Während keine konkreten Informationen über die jüngste Verzögerung bereitgestellt wurden, erklärte SpaceX, dass es die zusätzliche Zeit nutzen werde, um zusätzliche Systemüberprüfungen durchzuführen.

Die Falcon Heavy-Rakete soll das experimentelle Raumflugzeug X-37B für die US-Space-Force-Mission USSF-52 in die Umlaufbahn befördern. Die X-37B ist ein unbemanntes Raumschiff, das einer kleineren Version des ausgemusterten Space Shuttles ähnelt. Seit seinem Erstflug im Jahr 2010 hat es sechs Missionen absolviert.

Die bevorstehende Mission zielt darauf ab, die Grenzen der Fähigkeiten des X-37B zu erweitern, indem er in neuen Orbitalregimen betrieben wird, mit Technologien zur Wahrnehmung von Weltraumdomänen experimentiert wird und die Auswirkungen von Strahlung auf von der NASA bereitgestellte Materialien untersucht werden. Der Direktor des X-37B-Programms, Oberstleutnant Joseph Fritschen, äußerte sich begeistert über die Partnerschaft zwischen SpaceX und dem Department of the Air Force und erklärte, dass der wiederverwendbare X-37B mehrere hochmoderne Experimente transportieren werde.

Diese Mission stellt einen wichtigen Meilenstein für SpaceX dar, da es das erste Mal ist, dass das Unternehmen die X-37B in den Orbit entsendet. Zuvor hat die United Launch Alliance diese Missionen für die USSF abgewickelt.

Die Falcon Heavy-Rakete, bekannt für ihre beeindruckende Schubkraft von 5.5 Millionen Pfund beim Start, ist eine der leistungsstärksten Raketen, die derzeit im Einsatz sind. Es wird jedoch von SpaceXs Starship-Fahrzeug in den Schatten gestellt, das über eine unglaubliche Schubkraft von 17 Millionen Pfund verfügt. Das Raumschiff befindet sich noch in der Testphase und hatte bisher zwei Flüge, die beide mit Explosionen in der Luft endeten.

SpaceX plant, den Start des Falcon Heavy live zu streamen, sobald ein neuer Starttermin feststeht. Bis dahin warten Weltraumbegeisterte sehnsüchtig auf die Gelegenheit, Zeuge dieses bemerkenswerten Ereignisses zu werden.