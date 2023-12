Der prächtige Tanz der Aurora: Ein Phänomen, das den Himmel in seinen Bann zieht

Blendende und bezaubernde Polarlichter erhellen den Himmel mit wirbelnden Bändern atemberaubender Farben und lassen den Betrachter von der künstlerischen Darbietung der Natur staunen. Die jüngste Sonnenaktivität hat die Anziehungskraft dieser Himmelsphänomene verstärkt und die Vorfreude auf einen möglichen Anstieg geomagnetischer Stürme und die damit einhergehenden faszinierenden Nordlichter geschürt.

Nach Angaben von Weltraumwetterforschern löste eine starke Sonneneruption der M-Klasse Anfang dieser Woche einen Stromausfall im Hochfrequenzradio aus. Der NOAA-Satellit GOES-19 hat den spektakulären Sonnenausbruch im Zusammenhang mit diesem Ereignis eingefangen. Der Einfluss der Fackel verursachte möglicherweise eine Verschlechterung der Funkfrequenz über dem östlichen Teil des Südpazifiks, wie das Space Weather Prediction Center (SWPC) der NOAA berichtete.

Dieser jüngste Anstieg der Sonnenaktivität hat die Wahrscheinlichkeit weiterer Eruptionen der M-Klasse erhöht, und obwohl die Wahrscheinlichkeit gering ist, besteht sogar die Möglichkeit, dass die stärksten Eruptionen der X-Klasse auftreten. Diese Sonneneruptionen werden nach ihrer Stärke klassifiziert, wobei Eruptionen der M- und X-Klasse als die intensivsten gelten. Tatsächlich kann eine Fackel der X-Klasse nach Schätzungen der NASA Energie freisetzen, die der von einer Milliarde Atombomben entspricht.

Am Sonntag kam es zu mindestens drei koronalen Massenauswürfen (Coronal Mass Ejections, CMEs), als Plasmawolken von der Sonne ausbrachen und in Richtung Erde strömten. CMEs brauchen normalerweise ein bis drei Tage, um die Atmosphäre unseres Planeten zu erreichen. Wenn mehrere Sonneneruptionen auftreten, können sie sich überlappen und zu aufeinanderfolgenden Sonnenstürmen führen.

Meteorologen erwarten den ersten Einschlag von Sonnenpartikeln bereits am Mittwochabend, weitere Wellen werden voraussichtlich in den folgenden Tagen eintreffen. NOAA verwendet eine 5-stufige Bewertungsskala von G1 bis G5, um die Schwere von Sonnenstürmen einzuschätzen. Am Donnerstag kann es zu Sonnensturmaktivitäten auf G1-Niveau (geringfügig) kommen, gefolgt von G2-Niveau (mäßig) am Freitag, wenn die zusätzlichen CMEs ihre Präsenz bemerkbar machen.

FAQ:

F: Was ist ein Sonnensturm?

A: Ein Sonnensturm bezieht sich auf eine Störung in der Sonnenatmosphäre, die große Mengen an Energie freisetzt, wie zum Beispiel Sonneneruptionen und koronale Massenauswürfe (CMEs). Diese Ereignisse können verschiedene Auswirkungen auf die Weltraumumgebung und die technologische Infrastruktur der Erde haben.

F: Welche Auswirkungen hat ein geomagnetischer Sturm auf der Erde?

A: Für die meisten Menschen hat ein geomagnetischer Sturm vernachlässigbare Folgen. Während eines starken Sturms (G3) kann es jedoch zu zeitweiligen Störungen bei der Satellitennavigation und den niederfrequenten Funknavigationssystemen kommen. Betreiber von Raumfahrzeugen und Energieversorger verlassen sich auf die Weltraumwettervorhersagen der NOAA, um sich auf mögliche Auswirkungen vorzubereiten.

F: Wie trägt ein Sonnensturm zur Entstehung von Polarlichtern bei?

A: Die geladenen Teilchen eines Sonnensturms kollidieren mit der Erdatmosphäre und regen Atome und Moleküle an. Dadurch entstehen leuchtende Phänomene, sogenannte Polarlichter, wie zum Beispiel die faszinierenden Nordlichter. Während sich diese Spektakel hauptsächlich in der Nähe der Erdpole ereignen, kann ein starker Sonnensturm sie gelegentlich auch in niedrigere Breiten bringen.

Während sich die Sonne dem Sonnenmaximum nähert, einer Periode erhöhter Sonnenaktivität, die zwischen Januar und Oktober 2024 erwartet wird, werden weitere geomagnetische Stürme und damit verbundene Polarlichter erwartet. Die Weltraumwetterprognostiker der NOAA überwachen sorgfältig das Verhalten der Sonne und nutzen fortschrittliche Modelle, um die Ankunft von Sonnenpartikeln in der Erdatmosphäre vorherzusagen, was die Vorbereitung von Raumfahrzeugbetreibern und Energieversorgern gleichermaßen unterstützt. Den ätherischen Tanz der Polarlichter mitzuerleben, bleibt ein unvergesslicher Beweis für die Schönheit und Kraft der Natur.