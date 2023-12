Erforschung der Möglichkeit, Menschen zur Venus zu schicken

Die Pläne der NASA, im Rahmen der Artemis-Missionen Menschen zurück zum Mond zu schicken, haben für Aufregung über die zukünftige Erforschung des Weltraums gesorgt. Aber was ist mit anderen Welten im Sonnensystem? Ist Venus eine praktikable Option? Auch wenn die Venus aufgrund ihrer Nähe zur Erde eine logische Wahl zu sein scheint, machen sie ihre extremen Bedingungen zu einem herausfordernden Ziel für menschliche Erkundungen.

Dr. Paul Byrne, außerordentlicher Professor für Erd-, Umwelt- und Planetenwissenschaften an der Washington University in St. Louis, erklärt, dass die Oberfläche der Venus unwirtlich ist, mit Temperaturen von sengenden 464 Grad Celsius (867 Grad Fahrenheit) und einem Oberflächendruck von 92 mal höher als auf der Erde. Dies macht eine Landung und ein Überleben auf der Venus nahezu unmöglich. Über den Wolken sind die Bedingungen jedoch erträglicher. Mit geeigneten Atemgeräten könnten Menschen möglicherweise die wolkenbedeckte Atmosphäre erkunden, in der Temperaturen und Druck einem angenehmen Frühlingstag auf der Erde ähneln.

Um Menschen zur Venus zu schicken, müssten sie wahrscheinlich auf dem Weg zu einem anderen Ziel im Sonnensystem am Planeten vorbeifliegen. Es wurde auch die Idee vorgeschlagen, einen wolkenbasierten Lebensraum zu schaffen. Eine auf dem AIAA Space and Astronautics Forum and Exposition im Jahr 2015 vorgestellte Studie skizzierte die Mission „High Altitude Venus Operational Concept“ (HAVOC), die eine 30-tägige bemannte Mission mit einem mit Sonnenkollektoren ausgestatteten Luftschiff in der oberen Atmosphäre der Venus umfasst. Allerdings hält Dr. Byrne dieses Konzept für unglaublich teuer und derzeit nicht realisierbar.

Venus hat bereits als wertvolles Werkzeug für die Weltraumforschung gedient. Raumschiffe, darunter Galileo, Cassini, MESSENGER und Parker Solar Probe der NASA, nutzten die Schwerkraftunterstützung der Venus, um ihren Weg zu äußeren und inneren Zielen im Sonnensystem zu navigieren.

Während die Aussichten, Menschen zur Venus zu schicken, noch ungewiss sind, liegt der wahre Wert in den Erkenntnissen, die man durch das Leben und Arbeiten im Weltraum während der Reise zu entfernten Zielen wie dem Mars gewonnen hat. Das Verständnis der Herausforderungen, die die Venus mit sich bringt, trägt zu unserem Verständnis darüber bei, wie sich Menschen in Weltraumumgebungen anpassen und gedeihen können.

Häufig gestellte Fragen (FAQ):

F: Könnten Menschen auf der Oberfläche der Venus überleben?

A: Die extremen Bedingungen auf der Venusoberfläche, einschließlich hoher Temperaturen und drückender Drücke, machen es für Menschen unmöglich, dort zu überleben. Die Erforschung der wolkenverhangenen Atmosphäre hat jedoch Potenzial.

F: Ist ein wolkenbasierter Lebensraum auf der Venus machbar?

A: Die Errichtung eines wolkenbasierten Lebensraums auf der Venus ist ein teures und herausforderndes Unterfangen. Das High Altitude Venus Operational Concept (HAVOC) schlug als mögliche Option eine Luftschiffmission in der oberen Atmosphäre der Venus vor.

F: Warum wurde Venus als Schwerkraftunterstützung verwendet?

A: Raumschiffe haben die Schwerkraft der Venus genutzt, um Ziele außerhalb des Sonnensystems wie Jupiter und Saturn oder Ziele im inneren Sonnensystem wie Merkur und die Sonne anzusteuern.

F: Was können wir aus der Erforschung der Venus lernen?

A: Die Erforschung der Venus liefert Einblicke in extreme Planetenbedingungen und hilft uns bei der Vorbereitung auf zukünftige Erkundungen, nicht nur der Venus, sondern auch von Weltraummissionen zu Orten wie dem Mars.

Quellen:

– Washington University, Erd- und Planetenwissenschaften: https://eps.wustl.edu/

– AIAA Space and Astronautics Forum and Exposition: [URL hier]

– NASA: https://www.nasa.gov/