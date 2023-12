Mars: Entdeckung des gefrorenen Kohlendioxid-„Schneefalls“ auf unserem staubigen Nachbarn

By

Die kürzlich von der NASA veröffentlichten Panoramabilder des Mars haben Wissenschaftlern einen faszinierenden Einblick in unseren Nachbarplaneten gewährt. Im Gegensatz zum Schneefall auf der Erde erlebt der Mars ein einzigartiges Phänomen – gefrorenes Kohlendioxid, das Schnee ähnelt. Diese bahnbrechende Entdeckung bietet neue Einblicke in die Marsatmosphäre und regt die Fantasie von Weltraumbegeisterten an.

Diese Bilder wurden am 9. Mai von der Kamera des Thermal Emission Imaging System (THEMIS) aufgenommen und zeigen die Marslandschaft unter Wolken- und Staubschichten. Ein bemerkenswerter Aspekt der Sammlung ist ein Falschfarben-Kompositbild, das Infrarotdaten von drei Kanälen kombiniert. Dieses Komposit unterstreicht das Vorhandensein hauchdünner Wassereiswolken und Staub in der Marsatmosphäre und bietet einen lebendigen und atemberaubenden Blick auf den Mars.

Darüber hinaus enthüllen die Bilder verschiedene bedeutende Regionen des Mars, darunter das beeindruckende östliche Hellas-Becken. Dieses uralte und kolossale Einschlagbecken erstreckt sich über mehr als 1,000 Meilen und ist damit das größte auf dem Roten Planeten. In seiner riesigen Fläche liegen Krater, markante Merkmale und zarte Wolken, alles elegant in Schwarzweiß eingefangen.

Interessanterweise zeigen diese Bilder mehr als nur die Marsoberfläche; Dazu gehören auch die beiden Monde des Mars, einer davon ist Photos. Dieser Mond wurde in einer Reihe faszinierender animierter Bilder fotografiert und erweitert unser Verständnis der komplexen Himmelsdynamik, die den Mars umgibt.

Allerdings war die Schaffung dieses einzigartigen visuellen Erlebnisses mit einer Reihe eigener Herausforderungen verbunden. Die feststehende Kamera des Mars-Odyssey-Orbiters von 2001 zeigt normalerweise nach unten auf die Marsoberfläche. Um diese Einschränkung zu überwinden, drehten die Wissenschaftler den gesamten Orbiter auf raffinierte Weise um fast 90 Grad und ermöglichten so einen seitlichen Blick auf den Horizont. Diese Anpassung erforderte sorgfältige Aufmerksamkeit, um sicherzustellen, dass die Solarmodule weiterhin mit Strom versorgt und die Geräte unbeschädigt blieben. Obwohl es vorübergehend die Kommunikation zwischen dem Team und dem Raumschiff behinderte, führte die erfolgreiche Anpassung zu einer historischen Bildersammlung.

Während wir die 22-jährige Reise der Odyssey-Mission feiern, staunen wir weiterhin über den Reichtum an Wissen, das über den Mars gesammelt wurde. Das unerschütterliche Engagement der NASA für die Erforschung hat unser Verständnis des Roten Planeten verändert und uns einen Einblick in die außerirdischen Landschaften und Wetterverhältnisse eröffnet, die den Mars zu einer Quelle endloser Faszination machen.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

1. Was verursacht den „Schneefall“ auf dem Mars?

Der „Schneefall“ auf dem Mars basiert nicht auf Wasser, sondern auf Kohlendioxid. Gefrorenes Kohlendioxid, bekannt als Trockeneis, bildet atmosphärische Wolken, die Schnee ähneln, und sorgt so für ein einzigartiges visuelles Spektakel auf dem Roten Planeten.

2. Wie wurden die Panoramabilder aufgenommen?

Die Panoramabilder des Mars wurden mit der Thermal Emission Imaging System (THEMIS)-Kamera der NASA auf dem Mars-Odyssey-Orbiter von 2001 aufgenommen. Die Kamera wurde um etwa 90 Grad gedreht, um eine neue Perspektive auf den Marshorizont zu ermöglichen. Diese Anpassung ermöglichte es den Wissenschaftlern, eine Seitenansicht der Landschaft aufzunehmen, was zu einer bemerkenswerten Bildersammlung führte.

3. Welche Bedeutung hat das östliche Hellas-Becken?

Das östliche Hellas-Becken auf dem Mars ist mit einer Breite von über 1,000 Meilen das größte antike Einschlagbecken. Es enthält Krater, einzigartige Merkmale und Wolkenfetzen, die wertvolle Einblicke in die geologische Geschichte und atmosphärische Dynamik des Roten Planeten bieten.