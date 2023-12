Wissenschaftler decken das Geheimnis hinter „Superflares“ auf

By

Wissenschaftlern ist ein Durchbruch beim Verständnis der Physik hinter massiven und heftigen „Superflares“ gelungen, die von Sternen ausgehen, die tausende Male heller als die Sonne sind. Diese Superflares wurden vom Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) der NASA und den inzwischen nicht mehr existierenden Kepler-Weltraumteleskopen beobachtet. Obwohl unsere Sonne auch Sonneneruptionen erzeugt, verblassen sie im Vergleich zur Größe und Intensität dieser Superflares.

Das Forscherteam unter der Leitung des Postdoktoranden Kai Yang und des außerordentlichen Professors Xudong Sun vom Institut für Astronomie der Universität Hawaii nutzte Sonneneruptionen als Stellvertreter für Superflares, um diese Plasmaausbrüche zu modellieren. Durch die Anwendung ihrer Erkenntnisse über die Sonne auf kühlere Sterne konnten die Wissenschaftler die Physik identifizieren, die diese Superflares antreibt.

Ein interessantes Merkmal, das bei einigen Sternen mit Superflares beobachtet wird, ist eine eigenartige „Beule“ in der zugehörigen Lichtkurve. Dieser „Peak Bump“ ähnelt einem Phänomen, das in unserer Sonne beobachtet wird und als „Solare Spätphaseneruptionen“ bekannt ist, bei dem auf einen anfänglichen Lichtausbruch ein allmählicherer Höhepunkt des Lichts folgt. Die Forscher fragten sich, ob diese spätphasigen Helligkeitszunahmen in entfernten Sternen durch massive Sternschleifen verursacht werden könnten, die den Koronalschleifen der Sonne ähneln.

Um diese Theorie zu testen, führte das Team Computersimulationen von Flüssigkeiten durch, die koronale Schleifen nachahmten und die Länge dieser Schleifen und die magnetische Energie dahinter vergrößerten. Die Simulationen ergaben, dass größere Flare-Energien die Dichte dieser Schleifen auf helleren Sternen erhöhen würden, sodass dichte Sternschleifen zu den Emissionen sichtbaren Lichts beitragen würden. Darüber hinaus zeigten die Simulationen, dass die Schleifen einen deutlichen sekundären Emissionspeak erzeugen würden, was die Beobachtungen von TESS und Kepler widerspiegelt.

Das Team fand außerdem heraus, dass das späte „Bump“-Aufflackern von Licht in entfernten, aufflackernden Sternen auf superheißes Plasma an den höchsten Punkten der Koronalschleifen zurückzuführen sein könnte, das abkühlt und als leuchtendes Material auf den Stern zurückfällt. Dieser Prozess würde zu einer Erwärmung der Sternatmosphäre führen.

Die Ergebnisse der Forscher wurden am 6. Dezember im Astrophysical Journal veröffentlicht. Dieser Durchbruch wirft Licht auf die Physik, die Superflares zugrunde liegt, und liefert wertvolle Einblicke in das Verhalten von Sternen, die tausende Male heller als unsere Sonne sind.

