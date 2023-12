Die SWOT-Mission der NASA übertrifft die Erwartungen bei der globalen Wasseruntersuchung

Zusammenfassung: Laut Projektwissenschaftler Lee-Lueng Fu übertrifft der NASA-Satellit Surface Water and Ocean Topography (SWOT) bei seiner globalen Untersuchung des Oberflächenwassers der Erde die Erwartungen. Das Hauptinstrument, das Ka-Band-Radarinterferometer, lieferte sofort klare und genaue Meeresbeobachtungen. Auch andere Erdbeobachtungssensoren zeigten eine außergewöhnlich gute Leistung und wurden von NASA-Forschern auf dem Herbsttreffen der American Geophysical Union gelobt. Die verbesserte Leistung von SWOT wird die Überwachung des Wasserstands in kleineren Seen und Flüssen ermöglichen und möglicherweise 6 Millionen Seen mit einer Größe von nur einem Hektar erreichen.

Die SWOT-Mission der NASA übertrifft die Erwartungen bei der Überwachung des Wassers auf der Erde

Die bahnbrechende SWOT-Mission der NASA zur Untersuchung des Oberflächenwassers der Erde hat die ursprünglichen Erwartungen bei weitem übertroffen und die Wissenschaftler vom Erfolg der Mission verblüfft. Innerhalb weniger Tage nach der Aktivierung des Hauptinstruments, des Ka-Band-Radarinterferometers auf dem gemeinsamen SWOT-Satelliten der NASA und der französischen Raumfahrtagentur CNES, konnten Ingenieure ungewöhnlich klare und präzise Bilder der Meeresoberflächenhöhe aufnehmen.

Der Projektwissenschaftler Lee-Lueng Fu äußerte zunächst seinen Unglauben und ging davon aus, dass die ihm präsentierten Bilder eine Art grausamer Witz seien. Der beschleunigte Fortschritt bei der Beschaffung hochwertiger Daten war unerwartet, da es normalerweise Monate dauert, Algorithmen für eine verbesserte Datenqualität zu verfeinern. Das Ka-Band-Radarinterferometer von SWOT lieferte jedoch sofort klare und genaue Meeresbeobachtungen.

Nicht nur die SWOT-Mission war hervorragend, auch andere Erdbeobachtungssensoren zeigten eine bemerkenswerte Leistung. Laut Barry Lefer, Programmmanager für die troposphärische Zusammensetzung der NASA, funktioniert der Sensor zur Überwachung der troposphärischen Emissionen der Umweltverschmutzung „unglaublich gut“. Darüber hinaus übertraf das Spektrometer zur Untersuchung von Mineralstaubquellen auf der Erdoberfläche auf der Internationalen Raumstation alle bisherigen Erwartungen.

Dennoch stach das Lob für die SWOT-Mission unter den Errungenschaften hervor, die auf dem Herbsttreffen der American Geophysical Union präsentiert wurden. Fu, der an vier NASA-Missionen teilgenommen hat, hatte mit der außergewöhnlichen Leistung von SWOT nicht gerechnet. Auf der ozeanographischen Seite zeigte SWOT sofortige Erfolge, während die hydrologischen Anwendungen zusätzliche Softwareentwicklung erfordern, um die Datenverarbeitung zu verbessern.

Die beeindruckende Leistung von SWOT wird es Forschern ermöglichen, den Wasserstand in viel kleineren Seen und Flüssen zu überwachen als ursprünglich erwartet. Vor dem Start wurde erwartet, dass SWOT Seen mit einer Größe von nur 6 Hektar beobachten könnte. Mit den erweiterten Fähigkeiten des Satelliten hoffen die Forscher nun jedoch, etwa 6 Millionen Seen mit einer Größe von nur einem Hektar überwachen zu können. Für den Beitrag von SWOT zu unserem Verständnis des Oberflächenwassers der Erde liegen noch nie dagewesene Möglichkeiten vor uns.