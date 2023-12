Neue Studie legt nahe, dass die Ozeane von Enceladus komplexes organisches Leben fördern könnten

By

Eine aktuelle Studie, die auf Daten der NASA-Raumsonde Cassini basiert, hat das Vorhandensein von Blausäure in den Ozeanen des Saturnmondes Enceladus ergeben. Die in der Fachzeitschrift Nature Astronomy veröffentlichte Studie legt nahe, dass die Ozeane des Mondes möglicherweise mehr chemische Energie haben als bisher angenommen, was möglicherweise die Bildung und das Überleben komplexer organischer Verbindungen unterstützt.

Die Forscher analysierten die von der Raumsonde Cassini, die von 2004 bis 2017 den Saturn umkreiste, gesammelten Daten erneut. Indem sie die Gas-, Wasser- und Eiswolken beprobten, die aus der Oberfläche von Enceladus ausbrachen, entdeckten sie das Vorhandensein von Blausäure sowie anderen Verbindungen wie Methanol , Ethan und Sauerstoff. Dieser Befund deutet darauf hin, dass die Ozeanchemie des Mondes vielfältiger und dynamischer ist als bisher angenommen.

Der Hauptautor Jonah Peter von Harvard und dem Jet Propulsion Laboratory der NASA betonte die Bedeutung dieser Entdeckungen und erklärte, dass Enceladus nicht nur die Grundvoraussetzungen für die Bewohnbarkeit erfülle, sondern auch Einblicke in die mögliche Bildung komplexer Biomoleküle und die beteiligten chemischen Wege biete.

Enceladus, bekannt für seine weiße, streifige Oberfläche aus Wassereis, beherbergt unter seiner gefrorenen Kruste einen salzigen Ozean. Das Innere des Mondes erzeugt Wärme durch Gravitationswechselwirkungen und möglichen radioaktiven Zerfall sowie durch Wasservulkanismus, der ausbrechende Wolken erzeugt. Diese Vulkanexplosionen füllen auch einen der Saturnringe wieder auf.

Das Vorhandensein eines globalen Salzwasserozeans sowie die Entdeckung von Blausäure und anderen notwendigen chemischen Inhaltsstoffen legen nahe, dass Enceladus Leben beherbergen könnte. Das Potenzial für weitere unbekannte Energiequellen im Mond unterstützt zusätzlich die Entstehung komplexer und vielseitiger Moleküle, die für die Entstehung und Entwicklung des Lebens von entscheidender Bedeutung sind.

Zukünftige Studien zu Enceladus werden voraussichtlich detailliertere Informationen über seine Zusammensetzung und den aktuellen Zustand liefern. Diese Erkenntnisse eröffnen neue Möglichkeiten zur Erforschung des Potenzials für Leben außerhalb der Erde.