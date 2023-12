Studenten der Queen's University führen bahnbrechendes Weltraumexperiment durch

By

Zusammenfassung: Ein Team von Studenten der Queen's University wurde von der NASA ausgewählt, um ein bahnbrechendes wissenschaftliches Experiment auf der Internationalen Raumstation durchzuführen. Das von Cole Munro, Student der Gesundheitswissenschaften im dritten Jahr, geleitete Experiment wird die Auswirkungen der Mikrogravitation auf Pflanzenproteine ​​und deren Potenzial zur Verbesserung der Wirksamkeit von Antibiotika untersuchen. Während die Schüler nicht selbst ins All reisen, wird das Experiment von Astronauten auf der Raumstation durchgeführt. Sobald die notwendige Ausrüstung zur ISS geliefert ist, wird der Start voraussichtlich im späten Frühjahr erfolgen. Nach Abschluss des Experiments wird das Team die Proben wieder auf der Erde analysieren. Diese bahnbrechende Forschung könnte dazu beitragen, das Leben außerhalb unserer Atmosphäre zu verbessern, da die Raumfahrt immer beliebter wird.

In einer bahnbrechenden Entwicklung wurde ein Team talentierter Studenten der Queen's University von der NASA ausgewählt, um an Bord der Internationalen Raumstation ein außergewöhnliches wissenschaftliches Experiment durchzuführen. Der Vorschlag der Gruppe, der zwei andere Finalisten in den Schatten stellte, zeichnete sich durch seinen innovativen Ansatz und seine potenzielle Wirkung aus.

Unter der Leitung von Cole Munro, einem engagierten Studenten der Gesundheitswissenschaften im dritten Jahr, zielt das Experiment darauf ab, die Auswirkungen der Schwerelosigkeit auf Pflanzenproteine ​​zu untersuchen. Diese Forschung wird Aufschluss über die Fähigkeit dieser als Lektine bekannten Proteine ​​geben, die Wirksamkeit von Antibiotika sowohl auf der Erde als auch im Weltraum zu verbessern. Durch das Verständnis, wie Lektine Bakterien im Weltraum bekämpfen, können Wissenschaftler Strategien entwickeln, um Astronauten während ihrer Missionen gesund zu halten.

Obwohl die Studenten der Queen's University die Wunder des Weltraums nicht persönlich erleben werden, wird ihr Experiment von Astronauten an Bord der Internationalen Raumstation durchgeführt. Die notwendige Ausrüstung für das Experiment soll im Spätfrühling auf einem Frachtflug zur Raumstation gestartet werden. Sobald die Astronauten im Weltraum sind, werden sie das Experiment durchführen und Proben für die weitere Analyse sammeln.

Nach Abschluss werden die Proben zur genauen Untersuchung in den Discovery Labs unter der Leitung von Diane Tomalty, einer Co-Dozentin des Kurses, zur Erde zurückgebracht. Diese intensive Analyse wird Wissenschaftlern dabei helfen, wichtige Erkenntnisse über das Verhalten pflanzlicher Proteine ​​in der Schwerelosigkeit zu gewinnen und möglicherweise zu Fortschritten in der globalen Gesundheitsversorgung sowohl innerhalb als auch außerhalb unseres Planeten beizutragen.

Da die Raumfahrt nicht nur zu wissenschaftlichen Zwecken, sondern auch zu Freizeitaktivitäten immer mehr an Bedeutung gewinnt, sind Experimente wie dieses vielversprechend für die Verbesserung der Lebensqualität außerhalb der Atmosphäre unseres Planeten. Die bahnbrechende Forschung der Studenten der Queen's University markiert einen spannenden Schritt zur Entschlüsselung der Geheimnisse des Weltraums und zur Suche nach innovativen Lösungen für die Herausforderungen der Langzeitraumfahrt.