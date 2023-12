17 außerirdische Welten könnten versteckte Ozeane und kryovulkanische Aktivitäten beherbergen, so Studienergebnisse

By

Eine kürzlich von der NASA und der University of Washington durchgeführte Studie hat die potenzielle Existenz verborgener Ozeane und kryovulkanischer Aktivität auf 17 Exoplaneten aufgedeckt, bei denen es sich möglicherweise um kalte Ozeanplaneten handelt. Diese massearmen Exoplaneten weisen Eigenschaften wie eisige Oberflächen und einen hohen Wassergehalt auf, ähnlich den eisigen Monden in unserem eigenen Sonnensystem.

Die Forscher gehen davon aus, dass diese außerirdischen Welten möglicherweise eisbedeckte Oberflächen haben, aber ihre inneren Erwärmungsraten, die aus dem Zerfall radioaktiver Elemente und den Gezeitenkräften ihrer Wirtssterne resultieren, könnten verborgene Ozeane unter den eisigen Außenflächen aufrechterhalten. Dr. Lynnae Quick, Forscherin am Goddard Space Flight Center der NASA, erklärt, dass die innere Erwärmung dieser Planeten zu Kryovulkanausbrüchen führen könnte, die geysirähnlichen Wolken ähneln.

Das Team analysierte 17 bestätigte Exoplaneten und schätzte ihre Oberflächentemperaturen und gesamten inneren Erwärmungsraten. Durch die Berücksichtigung der bekannten Oberflächenhelligkeit und -eigenschaften der Eismonde Europa und Enceladus als Modelle verbesserten die Forscher die Schätzungen der Oberflächentemperaturen der Exoplaneten. Sie berechneten auch die durch Gezeitenkräfte und radioaktive Aktivität erzeugte Wärme, um die gesamte innere Erwärmung für jeden Planeten zu bestimmen. Diese Faktoren, kombiniert mit Vergleichen mit der Geysiraktivität Europas, ermöglichten es ihnen, die Dicke der Eisschicht und die Geysiraktivität auf den Exoplaneten abzuschätzen.

Die Studie zeigt, dass die Oberflächentemperaturen dieser Exoplaneten noch kälter sind als frühere Schätzungen und bis zu 33 Grad Celsius (60 Grad Fahrenheit) niedriger liegen. Die geschätzte Dicke der Eishülle variiert auf den 17 Planeten und liegt zwischen 58 Metern (190 Fuß) und 38.6 Kilometern (24 Meilen). Ebenso zeigen Schätzungen der Geysiraktivität eine große Bandbreite von 8 kg pro Sekunde bis 6 Millionen kg pro Sekunde.

Dr. Quick betont, dass Teleskope das Potenzial haben, geologische Aktivität auf Planeten wie Proxima b und LHS 1140b zu erkennen, bei denen es wahrscheinlich ist, dass Ozeane relativ nahe an ihrer Oberfläche liegen und ein hohes Maß an Geysiraktivität herrscht. Wenn diese Exoplaneten vor ihren Sternen vorbeiziehen, kann die Anwesenheit von Wasserdampf aus den Geysiren dazu führen, dass bestimmte Farben des Sternenlichts gedimmt oder blockiert werden. Die Untersuchung der Zusammensetzung dieses Wasserdampfs könnte Einblicke in das Bewohnbarkeitspotenzial dieser Exoplaneten liefern und möglicherweise Aufschluss darüber geben, ob sie Leben beherbergen können.

Die Ergebnisse dieser im Astrophysical Journal veröffentlichten Studie eröffnen neue Möglichkeiten zum Verständnis der komplexen und vielfältigen Natur von Exoplaneten und des Potenzials, bewohnbare Umgebungen außerhalb der Erde zu finden.