Sechs Planeten tanzen in perfekter Harmonie

Wissenschaftler haben eine bemerkenswerte Entdeckung von sechs Planeten gemacht, die synchron um ihren Stern tanzen. Dieser Befund wirft interessante Fragen zu den Bewegungsmustern in unserem eigenen Sonnensystem auf. Diese Planeten befinden sich im Sternbild Coma Berenices, etwa 100 Lichtjahre von der Erde entfernt, und umkreisen einen Stern, der etwas kleiner als unsere Sonne ist.

Im Gegensatz zu den Planeten in unserem Sonnensystem weisen diese neu entdeckten Himmelskörper unterschiedliche Eigenschaften auf und bewegen sich im Gleichklang. Die Umlaufdauer jedes Planeten ist durch ein genaues Verhältnis eng mit der Umlaufbahn des nachfolgenden Planeten verbunden. Die Forscher bezeichnen diese komplizierte Anordnung als Resonanz. Erstaunlicherweise hat diese Planetenkonfiguration Milliarden von Jahren überdauert.

Dr. Rafael Luque, Mitautor der Studie von der University of Chicago, erklärt, dass Resonanz in Planetensystemen häufig vorkommen sollte. Wenn sich Planeten bilden und Gravitationskräfte ins Spiel kommen, geraten sie auf natürliche Weise in Resonanzmuster. Allerdings ist eine so aufwändige Resonanz, an der sechs Planeten beteiligt sind, eine Seltenheit. Derzeit weisen nur etwa 1 % der beobachteten Planetensysteme Resonanz auf, und noch weniger weisen die Komplexität der koordinierten Bewegung dieser neu entdeckten Planeten auf.

Der Grund für diese Knappheit liegt den Forschern zufolge in Ereignissen, die die Umlaufbahnen von Planetensystemen wie unserem eigenen stören. Die Entstehung von Jupiter und Saturn oder Meteoriteneinschläge können die Planetenbewegungen verzerren. Diese Störungen verhindern oft, dass sich die Resonanz durchsetzt.

Diese interstellaren Tänzer umkreisen ihren Stern in unmittelbarer Nähe und treffen dabei auf sengende Temperaturen von 170 °C bis 650 °C. Mit Durchmessern, die zwei- bis dreimal so groß sind wie die der Erde, aber kleiner als Neptun, werden sie als „Sub-Neptune“ klassifiziert. Obwohl die Zusammensetzung dieser Planeten weiterhin ein Rätsel ist, vermuten Wissenschaftler, dass sie einen festen Kern aus Gestein, Eis oder sogar Eisen besitzen, der von Wasserstoff und Helium umhüllt ist.

Durch die Untersuchung dieser sechs Sub-Neptune wurde den Astronomen eine einzigartige Gelegenheit geboten, die Faktoren zu untersuchen, die zur Vielfalt der Planeten beitragen. Im Gegensatz zu anderen Planetensystemen bietet dieses System eine kontrollierte Umgebung, die es Forschern ermöglicht, zu erforschen, warum und wie sich Planeten hinsichtlich Größe, Temperatur und Masse unterscheiden.

Die Entdeckung des synchronisierten Orbitaltanzes wurde durch den von der NASA betriebenen Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) ermöglicht, der Helligkeitseinbrüche entdeckte, die darauf hindeuteten, dass Planeten vor dem Stern vorbeizogen. Zusätzliche Daten des Characterizing Exoplanet Satellite (CHEOPS) der Europäischen Weltraumorganisation bestätigten die genauen Verhältnisse der Umlaufbahnen der Planeten.

Diese bahnbrechende Studie eröffnet eine Fülle neuer Möglichkeiten zur Erforschung der Geheimnisse von Planetensystemen außerhalb unseres eigenen. Die in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichten Ergebnisse sollen unser Verständnis der Planetendynamik revolutionieren und Aufschluss über den Ursprung und die Entwicklung von Planetensystemen im gesamten Universum geben.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Was bedeutet es, dass sich Planeten in Resonanz bewegen?

Resonanz bezieht sich auf eine komplizierte Beziehung zwischen den Umlaufperioden mehrerer Planeten innerhalb eines Systems. In diesem Fall steht die Zeit, die ein Planet benötigt, um den Stern zu umkreisen, in einem guten Verhältnis zur Umlaufdauer des nächsten Planeten. Diese Resonanz deutet auf eine synchronisierte tanzartige Bewegung zwischen den Planeten hin.

2. Warum weisen nur 1 % der beobachteten Planetensysteme Resonanz auf?

In den meisten Planetensystemen kommt es zu störenden Ereignissen, etwa der Entstehung massiver Planeten oder dem Einschlag von Meteoriten. Diese Störungen können zu Abweichungen in den Umlaufbahnen der Planeten führen und verhindern, dass sich Resonanzen bilden und bestehen bleiben.

3. Was sind „Sub-Neptune“?

„Sub-Neptune“ sind eine Klassifizierung von Exoplaneten, deren Durchmesser zwei- bis dreimal so groß ist wie der der Erde, aber kleiner als Neptun. Sie zeichnen sich durch ihre geringe Größe und Zusammensetzung aus, die zwischen der Erde und Neptun liegt.

4. Wie wurden diese Planeten entdeckt?

Die Entdeckung dieser synchronisierten Planeten wurde durch den Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) der NASA ermöglicht. Der Satellit entdeckte periodische Einbrüche in der Helligkeit eines Sterns, was auf das Vorbeiziehen von Planeten vor ihm hinweist. Weitere Beobachtungen mit dem Characterizing Exoplanet Satellite (CHEOPS) der Europäischen Weltraumorganisation bestätigten die Verhältnisse der Umlaufbahnen der Planeten.