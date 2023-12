Der Perseverance Rover der NASA enthüllt Geheimnisse des alten Sees und Flusses des Mars

Zusammenfassung: Der Perseverance-Rover der NASA hat 1,000 Tage damit verbracht, die Marsoberfläche zu erkunden und bedeutende Entdeckungen über einen alten See und ein Flussdelta auf dem Roten Planeten gemacht. Diese Erkenntnisse, die durch detaillierte Untersuchungen vor Ort gewonnen wurden, helfen Wissenschaftlern, die Geheimnisse der Vergangenheit des Mars zu lüften, und könnten möglicherweise Aufschluss darüber geben, ob dort jemals Leben existiert hat.

Nach ihrer bemerkenswerten Landung im Jezero-Krater am 18. Februar 2021 machten sich Perseverance und ihr Begleiter Ingenuity auf die Suche nach Anzeichen uralten mikrobiellen Lebens. Der Rover hat kürzlich seine Untersuchung eines Flussdeltas abgeschlossen, das vor Milliarden von Jahren einst in einen See im Jezero-Krater mündete. Im Laufe seiner Reise hat Perseverance außerdem 23 Gesteinsproben von verschiedenen Orten im Krater und Delta gesammelt.

Jede dieser Proben, deren Größe der Kreide im Klassenzimmer entspricht und in Metallröhrchen versiegelt ist, könnte in Zukunft im Rahmen der Mars Sample Return-Kampagne der NASA und der Europäischen Weltraumorganisation zur Erde zurückgebracht werden. Die Analyse der Proben auf der Erde würde eine gründlichere Untersuchung mit Laborgeräten ermöglichen, die nicht zum Mars transportiert werden können.

Auf der Herbsttagung der American Geophysical Union teilten Wissenschaftler einige der Erkenntnisse aus der Erkundung von Perseverance. Der Rover kratzt mit einem Abriebwerkzeug an seinem Arm Marsgesteinsoberflächen ab und analysiert dann die Zusammensetzung des Gesteins mit seinem Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry (PIXL). Jüngste Gesteinsproben haben das Vorhandensein von Kieselsäure, einem Mineral, das bei der Erhaltung antiker Fossilien und organischer Moleküle hilft, sowie von Karbonat ergeben, was auf wasserreiche Umgebungen in der Vergangenheit des Mars hinweist.

Durch die Untersuchung der Gesteine ​​haben Wissenschaftler die geologische Geschichte des Jezero-Kraters rekonstruiert, von der Entstehung des Kraters selbst bis zu den See- und Flussphasen. Sie gehen davon aus, dass der Krater vor 4 Milliarden Jahren durch den Einschlag eines Asteroiden auf dem Mars entstanden ist. Die Detektivarbeit von Perseverance hat gezeigt, dass der Kraterboden aus Vulkangestein besteht, und spätere Erkenntnisse deuten auf die Existenz eines Flusses hin, der Millionen von Jahren später in den Krater floss. Im Flussdelta und im Krater wurden auch Felsbrocken entdeckt, die aus anderen Teilen des Mars stammen und ein Beweis für schnell fließende Flüsse sind.

Insgesamt liefert die Mission von Perseverance auf dem Mars entscheidende Informationen über die Vergangenheit des Planeten und wirft Licht auf seine geologische Entwicklung und das Potenzial für antikes Leben.