Konstruktionsfehler führten zum Versagen des Fallschirms bei der Probenrückführungsmission der NASA

Die OSIRIS-REx-Mission der NASA hat am 24. September 2023 erfolgreich eine wertvolle Gesteinsprobe vom Asteroiden Bennu zurückgebracht. Die Landung der Kapsel wurde jedoch durch einen Fallschirmversagen aufgrund eines Konstruktionsfehlers beeinträchtigt. Nach Angaben der NASA war der Fehler auf inkonsistente Definitionen der Verkabelungsetiketten in den Konstruktionsplänen zurückzuführen, was zu einer unsachgemäßen Auslösung des Bremsschirms führte.

Ursprünglich sollte der Bremsschirm in einer Höhe von 100,000 Fuß eingesetzt werden, um etwa fünf Minuten lang einen stabilen Abstieg zu gewährleisten. In einer Höhe von 9,000 Fuß würde es freigeschnitten werden, so dass die Hauptrutsche die Leitung übernehmen könnte. Aber in diesem Fall wurde das Fangseil vorzeitig in einer Höhe von 100,000 Fuß abgeschnitten, und die Hauptrutsche musste allein den Abstieg bewältigen.

Die Untersuchung ergab, dass eine ungenaue Beschriftung während der Konstruktion und Konstruktion des Raumfahrzeugs die Ursache für die inkonsistente Verkabelung war. Das Wort „Haupt“ wurde sowohl auf der Signal- als auch auf der Empfängerseite des Geräts verwendet, bezog sich jedoch auf unterschiedliche Komponenten. Folglich durchtrennte das Signal, das zum Ausfahren der Bremsfallrutsche gedacht war, stattdessen die Leine, während das Signal zum Durchtrennen der Leine die Bremse auslöste.

Obwohl die Ergebnisse der Untersuchung bis zum Test der Kapselhardware vorläufig sind, liegt der Schwerpunkt vorerst auf der sicheren Verarbeitung und Gewinnung des Probenmaterials im Johnson Space Center der NASA. Das Team hat bereits eine beträchtliche Menge Material gesammelt und damit das Missionsziel von 60 Gramm übertroffen. Vorläufige Analysen deuten auf das Vorhandensein von wasserhaltigem Ton und kohlenstoffreichem Material in der Probe hin, was wertvolle Einblicke in die Ursprünge des Lebens auf der Erde liefern könnte.

Diese Fehlfunktion des Fallschirms ist nicht die erste bei den Probenrückführungsmissionen der NASA. Im Jahr 2004 kam es bei der Genesis-Mission auch zu einem Ausfall der Bremsrutsche, was zu einem Absturz und zur Kontamination einiger der gesammelten Proben führte. Es blieben jedoch genügend Proben erhalten, um die Ziele der Mission zu erfüllen.

Durch die Behebung des Konstruktionsfehlers des Fallschirms und die Gewinnung wertvoller Daten aus der Bennu-Probe möchte die NASA unser Verständnis der geologischen Vielfalt erdnaher Objekte verbessern und Licht auf die Entstehung des frühen Sonnensystems werfen.

