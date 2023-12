Erforschung des Einflusses der Schwerkraft auf das mikrobielle Wachstum im Weltraum

By

In einem bahnbrechenden Forschungsvorhaben arbeiten die Fakultätsmitglieder des Oregon State University College of Engineering, Dorthe Wildenschild und Tala Navab-Daneshmand, mit der NASA an einem Projekt der National Science Foundation zusammen, das sich mit den Auswirkungen der Schwerkraft auf das mikrobielle Wachstum befasst. Bei dieser innovativen Studie werden Proben zur Internationalen Raumstation (ISS) geschickt, um die Bildung von Biofilmen in teilweise und unterschiedlich wassergesättigten porösen Medien zu untersuchen.

Biofilme sind Ansammlungen von Mikroorganismen, die an Oberflächen haften, und ihre Bildung spielt in verschiedenen Bereichen eine entscheidende Rolle, darunter bei der Grundwassersanierung, Wasseraufbereitung, Landwirtschaft und medizinischen Geräten. Durch das Verständnis, wie sich Biofilme in Umgebungen mit ungleichmäßiger Wasserverteilung entwickeln, können Wissenschaftler Techniken zur Lösung biofilmbezogener Probleme auf der Erde verbessern.

Darüber hinaus hat dieses Forschungsprojekt erhebliche Auswirkungen auf die Erforschung des Weltraums und das Wohlbefinden von Astronauten bei bemannten Raumflügen. Erkenntnisse darüber, wie Mikrogravitation das Verhalten von Biofilmen beeinflusst, können Ingenieuren dabei helfen, effektivere Systeme zu entwickeln und zur Erhaltung der Gesundheit der Besatzung im Weltraum beizutragen.

Wildenschild und Navab-Daneshmand bereiten sich darauf vor, in naher Zukunft Proben von der OSU zur ISS zu schicken. Durch die Einbeziehung von Astronauten in die live kommunizierte Arbeit an den Proben während STEM-Outreach-Veranstaltungen im Bundesstaat Oregon hoffen sie, die Öffentlichkeit einzubeziehen und zukünftige Wissenschaftler zu inspirieren. Umfangreiche Vorbereitungen und detaillierte Protokolle werden den Erfolg dieses mehrjährigen Unterfangens sicherstellen.

Ziel des Projekts ist es, das Zusammenspiel von Kapillarität und Gravitationskräften beim mikrobiellen Wachstum zu untersuchen. Die durch die Oberflächenspannung angetriebene Kapillarität spielt eine entscheidende Rolle bei der Flüssigkeitsbewegung in engen Räumen. Durch die Eliminierung der Auswirkungen der Schwerkraft in der Mikrogravitationsumgebung des Weltraums können Wissenschaftler untersuchen, wie Kapillarität und Schwerkraft zusammenwirken, um die Bildung und Architektur von Biofilmen in porösen Materialien zu beeinflussen.

Durch eine sorgfältige Kontrolle der Viskosität, einen Vergleich der Wachstumsmuster auf der Erde und in der Schwerelosigkeit sowie den Einsatz von Mikro-CT-Scans bei der Rückkehr zur Erde wollen Forscher ein umfassendes Verständnis der Rolle von Schwerkraft und Kapillarität bei der Biofilmentwicklung erlangen. Die dreidimensionalen Ansichten der Scans werden komplexe Details offenbaren und unser Wissen darüber vertiefen, wie diese Kräfte die Biofilmbildung beeinflussen.

FAQ:

F: Was ist ein Biofilm?

A: Ein Biofilm ist eine Ansammlung von Mikroorganismen, die an Oberflächen haften.

F: Welchen Nutzen kann diese Forschung für uns auf der Erde haben?

A: Das Verständnis der Biofilmbildung kann bei der Grundwassersanierung, der Wasseraufbereitung, der Landwirtschaft und der Vermeidung von Biofilmproblemen in medizinischen Geräten Anwendung finden.

F: Warum das mikrobielle Wachstum im Weltraum untersuchen?

A: Einblicke in das veränderte mikrobielle Verhalten in der Mikrogravitation können dazu beitragen, technische Systeme zu verbessern und die Gesundheit der Besatzung während Raumflügen zu erhalten.

F: Wann werden die OSU-Proben zur ISS geschickt?

A: Die OSU-Proben werden voraussichtlich im Spätsommer 2025 zur ISS geschickt.

F: Wie wird das Forschungsprojekt Astronauten einbeziehen?

A: Astronauten werden während STEM-Outreach-Veranstaltungen im Bundesstaat Oregon live an den Proben arbeiten.