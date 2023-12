Neue Perspektiven auf dem Mars: Fesselnde Bilder vom Odyssey Orbiter der NASA

By

Die Weiten des Weltraums beeindrucken und inspirieren uns immer noch mit ihren atemberaubenden Landschaften. In einer bemerkenswerten Leistung der Weltraumfotografie hat der Mars-Odyssey-Orbiter der NASA aus dem Jahr 2001 eine Reihe von Panoramabildern aufgenommen, die einen beispiellosen Blick auf den rätselhaften Roten Planeten ermöglichen. Die Raumsonde feiert ihr 22. Jahr in der Marsumlaufbahn und hat Wissenschaftlern eine neue Perspektive eröffnet, die den beeindruckenden Ausblicken ähnelt, die Astronauten an Bord der Internationalen Raumstation erleben.

Der Odyssey-Orbiter, ausgestattet mit seiner THEMIS-Kamera (Thermal Emission Imaging System), machte diese faszinierenden Bilder aus einer Höhe von etwa 400 Kilometern über dem Mars, einer Höhe, die mit der Umlaufbahn der ISS um die Erde vergleichbar ist. Wenn diese Fotos zusammengefügt werden, bieten sie ein fesselndes Panorama des Mars und zeigen seinen geschwungenen Horizont, der mit zarten Wolken- und Staubschichten geschmückt ist. Dieser einzigartige Aussichtspunkt verblüfft nicht nur durch seine visuelle Schönheit, sondern liefert auch unschätzbare Daten für die Untersuchung der Marsatmosphäre.

Um diese bahnbrechende Perspektive zu erreichen, widmeten Ingenieure des Jet Propulsion Laboratory der NASA und von Lockheed Martin Space drei Monate der Planung der THEMIS-Beobachtungen. Die Infrarotempfindlichkeit der Kamera ermöglichte es ihr, verschiedene Oberflächenelemente zu kartieren und Temperaturänderungen zu erkennen, was Einblicke in die Zusammensetzung des Planeten ermöglichte.

Das Odyssey-Team musste den Orbiter um fast 90 Grad manövrieren, um einen umfassenderen Blick auf die Marsatmosphäre zu erhalten und sicherzustellen, dass die Sonnenkollektoren weiterhin von der Sonne beleuchtet werden, während gleichzeitig die empfindliche Ausrüstung des Raumfahrzeugs vor Überhitzung geschützt wurde. Dieser komplizierte Vorgang unterbrach vorübergehend die Kommunikation mit dem Orbiter, aber das Ergebnis war die Mühe wert.

Jeffrey Plaut, Odysseys Projektwissenschaftler am JPL, beschrieb den Prozess als die Betrachtung eines Querschnitts oder Schnitts durch die Atmosphäre, der Details enthüllt, die aus einer Top-Down-Perspektive unsichtbar sind. Solche Informationen sind entscheidend für die Verfeinerung der Atmosphärenmodelle des Mars und für die Vertiefung unseres Verständnisses des Planeten.

Neben der Landschaft umfasste Odysseys Mission auch die Erforschung von Phobos, einem der beiden winzigen Monde des Mars. Mithilfe der THEMIS-Kamera erfasste der Orbiter Temperaturschwankungen auf der Oberfläche von Phobos. Diese neu entdeckten Winkel und Lichtverhältnisse stellen einen einzigartigen Datensatz dar, der das Potenzial birgt, Debatten über den Ursprung von Phobos zu lösen – ob es sich um einen eingefangenen Asteroiden oder ein Fragment des Mars selbst handelt.

Während die Menschheit tiefer in die Geheimnisse des Mars eindringt, bieten uns die Bilder des Odyssey-Orbiters der NASA einen Einblick in die Faszination des Planeten aus einem Blickwinkel, der zuvor Astronauten vorbehalten war. Mit dieser neuen Perspektive können Wissenschaftler die Geheimnisse der Marsatmosphäre lüften und sich von der grenzenlosen Schönheit unseres himmlischen Nachbarn inspirieren lassen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Was hat der Odyssey-Orbiter der NASA eingefangen?

Der Odyssey-Orbiter hat eine Reihe von Panoramabildern des Mars aufgenommen und den Horizont des Planeten unter Wolken- und Staubschichten in beispielloser Detailgenauigkeit enthüllt.

2. Wie hat der Orbiter diesen Standpunkt erreicht?

Ingenieure des Jet Propulsion Laboratory der NASA und von Lockheed Martin Space planten die Beobachtungen des Orbiters mithilfe der THEMIS-Kamera. Der Orbiter musste um fast 90 Grad gedreht werden, um einen umfassenderen Blick auf die Marsatmosphäre zu erhalten.

3. Welche Erkenntnisse lassen sich aus diesen Bildern gewinnen?

Die Bilder liefern wertvolle Daten zum Verständnis der Zusammensetzung und Atmosphäre des Mars und helfen bei der Verfeinerung von Atmosphärenmodellen.

4. Auf welches andere Himmelsobjekt konzentrierte sich die Mission?

Die Mission untersuchte auch Phobos, einen der beiden winzigen Monde des Mars, und erfasste Temperaturschwankungen auf seiner Oberfläche, um Einblicke in seine Ursprünge zu gewinnen.

5. Wie lange befindet sich der Odyssey-Orbiter schon in der Marsumlaufbahn?

Der Odyssey-Orbiter umkreist seit 22 Jahren den Mars und feierte letzten Monat sein Jubiläum.