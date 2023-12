Neu entdecktes Bild enthüllt Supernova-Überrest in beispielloser Detailliertheit

By

Ein bahnbrechendes Bild des Supernova-Überrests Cassiopeia A (Cas A) wurde von der NASA veröffentlicht und zeigt die Überreste eines Sterns, der vor 343 Jahren explodierte. Dieses vom James Webb-Weltraumteleskop aufgenommene Bild bietet die bislang höchste Auflösung von Cas A. Cas A liegt 11,000 Lichtjahre entfernt im berühmten W-förmigen nördlichen Sternbild Kassiopeia und erstreckt sich über 10 Lichtjahre.

Im Gegensatz zu früheren Beobachtungen von boden- und weltraumgestützten Observatorien wie dem Chandra-Röntgenobservatorium der NASA, dem Hubble-Weltraumteleskop und dem Spitzer-Weltraumteleskop wurde das neue Bild mit Webbs Nahinfrarotkamera (NIRCam) aufgenommen, die wahrnimmt leicht wie Hitze. Diese einzigartige Fähigkeit ermöglichte die Erfassung von Daten bei neuen Wellenlängen, was zu atemberaubenden Farbzuordnungen führte, die verschiedenen Filtern von NIRCam zugewiesen wurden.

Beim Vergleich eines früheren Bildes, das mit Webbs Mid-Infrared Instrument (MIRI) aufgenommen wurde, mit der neuen NIRCam-Version werden subtile, aber signifikante Farbunterschiede beobachtet. Diese Variationen sind auf die unterschiedlichen Wellenlängen zurückzuführen, bei denen Wärmesignaturen aufleuchten. MIRI zeigt die äußeren Bereiche der inneren Hülle, wobei die Supernova-Stoßwelle mit zuvor emittiertem Gas kollidiert und in Orange- und Rottönen erscheint. Andererseits sorgt NIRCam für ein weniger ausgeprägtes rauchiges Erscheinungsbild.

Das NIRCam-Bild zeigt außerdem ein faszinierendes Merkmal in Form eines Flecks in der unteren rechten Ecke. Es wird angenommen, dass es sich bei diesem Fleck, der etwa 170 Lichtjahre hinter dem Supernova-Überrest liegt, um ein Lichtecho handelt, das aus der Explosion des Sterns resultiert. Der Staub im Echo strahlt beim Abkühlen ein Leuchten aus, und dieses besondere Echo trägt den liebevollen Spitznamen „Baby Cas A“. Allerdings sind im NIRCam-Bild auch kleinere Lichtechos zu beobachten.

Historische Aufzeichnungen zeigen insbesondere, dass Astronomen in China und Japan im Jahr 1181 einen „Gaststern“ in Cassiopeia entdeckten, der 185 Tage lang verweilte, bevor er verschwand. Aufgrund ihrer charakteristischen W-Form ist Cassiopeia auf der Nordhalbkugel leicht zu erkennen. Als zirkumpolares Sternbild ist Cassiopeia fast immer am Nachthimmel der nördlichen Hemisphäre sichtbar.

Die Veröffentlichung dieses außergewöhnlichen Bildes bedeutet nicht nur einen großen Durchbruch in unserem Verständnis von Supernova-Überresten, sondern lädt auch Sterngucker ein, die Wunder des Universums zu genießen. Bei klarem Himmel und großen Augen kann man die Schönheit und Geheimnisse bestaunen, die das James Webb-Weltraumteleskop enthüllt.