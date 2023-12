Die NASA-Raumsonde Psyche nimmt erste Bilder auf ihrer Suche nach einem metallreichen Asteroiden auf

By

Ein bedeutender Meilenstein ist die Aufnahme der ersten Bilder der NASA-Raumsonde Psyche während ihrer Mission zur Erforschung eines metallreichen Asteroiden. Der am 13. Oktober gestartete Orbiter hat seitdem verschiedene Operationen erfolgreich durchgeführt. Es hat wissenschaftliche Instrumente mit Strom versorgt, Daten übertragen und mit seinen elektrischen Triebwerken sogar einen Weltraumrekord aufgestellt.

Am 4. Dezember aktivierte die Psyche-Mission die Zwillingskameras des Orbiters und holte insgesamt 68 Bilder ab. Diese Bilder wurden in einer Sternenregion im Sternbild Fische aufgenommen. Das Imager-Team nutzt diese Daten derzeit, um die ordnungsgemäße Funktion der Kameras sicherzustellen und die Bilder zu analysieren. Jim Bell, der Instrumentenleiter des Psyche-Imagers an der Arizona State University, zeigte sich begeistert über diese ersten Bilder und bezeichnete sie als „Vorhangöffner“.

Der Hauptzweck des Bildgebungsinstruments besteht darin, dabei zu helfen, die Zusammensetzung des Asteroiden Psyche zu bestimmen, der vermutlich reich an Metallen wie Gold und Diamant ist. Das Instrument nutzt mehrere Farbfilter, darunter Lichtwellenlängen, die für das menschliche Auge unsichtbar sind, um Daten über die Zusammensetzung des Asteroiden zu sammeln.

Während diese ersten Bilder aufregend sind, hat die Psyche-Mission noch mehr zu bieten. Im Jahr 2026 wird die Raumsonde während eines Vorbeiflugs Testbilder vom Mars aufnehmen und damit weitere Möglichkeiten zur Verbesserung ihrer Bildgebungsfähigkeiten bieten. Die am meisten erwarteten Bilder werden jedoch im Jahr 2029 aufgenommen, wenn Psyche seinen Zielasteroiden erreicht. Diese Bilder versprechen beispiellose Einblicke in die metallreiche Welt und liefern wertvolle Informationen über die frühe Entstehung unseres Sonnensystems.

Die Raumsonde Psyche der NASA befindet sich auf einer unglaublichen Reise, um eine Welt zu erkunden, die ihresgleichen sucht, und diese ersten Bilder markieren den Beginn eines bemerkenswerten wissenschaftlichen Abenteuers.

