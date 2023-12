Neue Einblicke in die Marsatmosphäre: Atemberaubende Bilder, aufgenommen vom Mars Odyssey Orbiter der NASA

By

Der Mars-Odyssey-Orbiter der NASA, seit über zwei Jahrzehnten ein wesentlicher Bestandteil unserer Erkundung des Roten Planeten, hat kürzlich einen atemberaubenden Blick auf die Wolken, den Staub und einen seiner beiden Monde des Mars ermöglicht. Die Bilder bieten eine einzigartige Perspektive, die an die Krümmung der Erde erinnert, die von der Internationalen Raumstation aus gesehen wird. Diese fesselnden Bilder zeigen nicht nur die Schönheit des Mars, sondern sind auch von großer Bedeutung für die Weiterentwicklung unseres Verständnisses der Marsatmosphäre.

Die Bilder wurden im Mai in einer Höhe von etwa 250 Meilen (400 km) aufgenommen und zeigen die Marsoberfläche unter Wolken- und Staubschichten. Diese bemerkenswerte Ansicht, aufgenommen mit der Thermal Emission Imaging System (THEMIS)-Kamera des Orbiters, bietet Wissenschaftlern auf der ganzen Welt die Möglichkeit, neue Einblicke in die Dynamik der Atmosphäre des Planeten zu gewinnen.

„Wenn Astronauten im Orbit über dem Mars wären, hätten sie diese Perspektive“, beschreibt Jonathon Hill, Betriebsleiter für Odysseys THEMIS-Kamera von der Arizona State University. Da noch keine frühere Marsmission eine solche Sichtweise eingefangen hat, bietet sie Forschern einen beispiellosen Aussichtspunkt und eröffnet spannende Möglichkeiten für neue Entdeckungen.

Diese charakteristische Sicht auf den Mars ist von besonderer Bedeutung, da sie einen umfassenderen Blick auf die Atmosphäre bietet und die Genauigkeit bestehender Modelle erhöht. Jeffrey Plaut, Odyssey-Projektwissenschaftler am Jet Propulsion Laboratory (JPL) der NASA, vergleicht es mit der Beobachtung eines Querschnitts, eines „Schnitts durch die Atmosphäre“, der bisher ungesehene Details enthüllt, die von oben normalerweise nicht sichtbar sind.

Die Aufnahme dieser Perspektive erforderte jedoch eine Neuausrichtung des gesamten Raumfahrzeugs, da THEMIS-Kameras nicht in der Lage sind, selbstständig Winkelanpassungen vorzunehmen. Das NASA-Team drehte den Orbiter gewissenhaft um etwa 90 Grad, um sicherzustellen, dass die Sonnenkollektoren der Raumsonde weiterhin ausreichend Sonnenlicht erhielten.

Aufgrund des Erfolgs dieses Unterfangens zielt die Odyssey-Mission der NASA darauf ab, auch in Zukunft ähnliche Bilder aufzunehmen, die sich über verschiedene Jahreszeiten auf dem Mars erstrecken. Dadurch hoffen die Wissenschaftler, weitere Geheimnisse rund um die Marsatmosphäre zu lüften und unser Verständnis dieses rätselhaften Nachbarplaneten zu vertiefen.

FAQ:

F: Was hat der Mars-Odyssey-Orbiter kürzlich aufgenommen?

A: Der Orbiter hat atemberaubende Bilder von Wolken, Staub und einem der Marsmonde aufgenommen.

F: Was ist das Besondere an dieser Ansicht?

A: Diese Perspektive bietet einen Einblick in die Krümmung des Mars, ähnlich der bekannten Krümmung der Erde, die man von der Internationalen Raumstation aus sieht.

F: Wie hilft das Wissenschaftlern?

A: Diese Bilder liefern Wissenschaftlern wertvolle Einblicke in die Marsatmosphäre und helfen bei der Verbesserung bestehender Atmosphärenmodelle.

F: Welche Anpassungen wurden vorgenommen, um diese ungewöhnliche Ansicht einzufangen?

A: Das gesamte Raumschiff wurde um etwa 90 Grad gedreht, um den Winkel der THEMIS-Kamera anzupassen und ausreichend Sonnenlicht für die Sonnenkollektoren sicherzustellen.

F: Wird die Odyssey-Mission weiterhin ähnliche Bilder aufnehmen?

A: Ja, die NASA plant, in Zukunft weitere Bilder aufzunehmen, die die Marsatmosphäre über verschiedene Jahreszeiten hinweg darstellen.