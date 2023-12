Neuer Katalog enthüllt 294 Gammastrahlen aussendende Pulsare und erweitert damit unser Verständnis des Universums

By

Laut einem Bericht der NASA hat das Fermi-Gammastrahlen-Weltraumteleskop der NASA in Zusammenarbeit mit einem internationalen Team von Astronomen einen bahnbrechenden Katalog veröffentlicht, der 294 Gammastrahlen aussendende Pulsare vorstellt. Weitere 34 warten auf ihre Bestätigung. Diese Entdeckung stellt eine bemerkenswerte 27-fache Steigerung der bekannten Pulsarzahl vor Fermis Missionsstart im Jahr 2008 dar.

Pulsare, eine Art Neutronenstern, sind Überreste massereicher Sonnen, die als Supernovae explodiert sind. Trotz ihrer geringen Größe besitzen diese stadtgroßen Objekte eine immense Masse, was sie zu einem faszinierenden Untersuchungsgegenstand für Astronomen macht. Der umfassende Katalog, der im Astrophysical Journal Supplement veröffentlicht wurde, ist das Ergebnis einer gemeinsamen Anstrengung von 170 Wissenschaftlern aus der ganzen Welt.

Der Katalog bietet nicht nur umfangreiche Informationen über bekannte Gammastrahlenpulsare, sondern dient auch als Katalysator für neue Forschungswege. Diese Entdeckung zeigt die entscheidende Rolle, die Fermis Teleskop bei der Erweiterung unseres Verständnisses von Himmelsphänomenen gespielt hat.

Gammastrahlenpulsare senden schmale Energiestrahlen aus, die wie ein Leuchtturm rotieren. Wenn diese Strahlen die Erde treffen, erkennen Astronomen Emissionsimpulse. Fermis Large Area Telescope zeichnet sich durch die Erkennung von Gammastrahlen aus, deren Energieniveau milliardenfach höher ist als das sichtbare Licht.

Interessanterweise wurde beobachtet, dass nur etwa 10 % der bekannten Pulsare in Gammastrahlen pulsieren, was Fermis Entdeckung noch bedeutsamer macht. Der Katalog umfasst eine Vielzahl von Pulsaren, darunter Millisekundenpulsare (MSPs) wie J1824-2452A, der sich trotz seines Alters von etwa 328 Millionen Jahren etwa 30 Mal pro Sekunde dreht.

Der Katalog untersucht auch binäre Systeme mit Pulsaren und wirft Licht auf das Alters-Spin-Paradoxon. Pulsare in unmittelbarer Nähe zu normalen Sternen können ihren Begleitern Materie entziehen und so möglicherweise deren Rotation beschleunigen. „Spinnen“-Systeme, bekannt als Redbacks oder Black Widows, liefern wertvolle Einblicke in die komplexe Dynamik der Pulsarinteraktionen mit ihren Begleitern.

Ein besonders bemerkenswerter Pulsar im Katalog ist J1555-2908, ein Black-Widow-Pulsar, der möglicherweise einen vorbeiziehenden Planeten in seinem Gravitationsnetz eingefangen hat. Darüber hinaus weisen Übergangspulsare wie J1023+0038 unregelmäßige Gasströme auf, die Scheiben um den Neutronenstern bilden und Schwankungen im optischen Licht, Röntgen- und Gammastrahlen verursachen.

Fermis Entdeckungen reichen über unsere Galaxie hinaus. Im Jahr 2015 entdeckte das Teleskop den ersten Gammapulsar in der benachbarten Großen Magellanschen Wolke. Im Jahr 2021 enthüllten Astronomen einen riesigen Gammastrahlenausbruch eines Magnetars, einer anderen Art von Neutronenstern, der sich in der Sculptor-Galaxie befindet, etwa 11.4 Millionen Lichtjahre entfernt.

Da Fermi weiterhin an der Spitze der Weltraumforschung steht, beleuchtet dieser neueste Katalog seine anhaltende Wirkung und bietet Astronomen wertvolle Einblicke in das dynamische und rätselhafte Reich der Pulsare und Neutronensterne.

FAQ

Was ist das Fermi-Gammastrahlen-Weltraumteleskop?

Das Fermi-Gammastrahlen-Weltraumteleskop ist ein NASA-Observatorium zur Untersuchung hochenergetischer Gammastrahlenemissionen von Himmelsquellen.

Was sind Pulsare?

Pulsare sind stark magnetisierte, rotierende Neutronensterne, die Strahlungsstrahlen aussenden, die als Emissionsimpulse erkannt werden können.

Was ist Gammastrahlenastronomie?

Die Gammastrahlenastronomie ist der Zweig der Astronomie, der das Universum mithilfe von Gammastrahlen untersucht, der energiereichsten Form elektromagnetischer Strahlung.

Warum sind Gammapulsare von Bedeutung?

Gammastrahlenpulsare bieten einzigartige Einblicke in die extreme Physik und Dynamik von Neutronensternen. Es wurde beobachtet, dass nur ein kleiner Teil der bekannten Pulsare Gammastrahlen aussendet, was ihre Untersuchung besonders interessant macht.

Was ist ein Millisekundenpulsar?

Ein Millisekundenpulsar ist ein schnell rotierender Neutronenstern, der mehrere Umdrehungen pro Sekunde durchführt. Es wird angenommen, dass sie das Ergebnis eines Massentransfers von einem Begleitstern sind, der ihre Rotationsrate erhöht.

