Das Atmospheric Waves Experiment (AWE) der NASA nimmt den Betrieb auf der Internationalen Raumstation auf

Das Atmospheric Waves Experiment (AWE) der NASA wurde mit dem Canadarm2-Roboterarm erfolgreich auf der Internationalen Raumstation (ISS) installiert und markiert damit den Beginn seiner Betriebsphase. Das Hauptziel von AWE ist die Analyse atmosphärischer Schwerewellen und ihrer Auswirkungen auf das Weltraumwetter, mit besonderem Schwerpunkt auf der Satellitenkommunikation. Diese Mission wird wertvolle Daten liefern, die Wissenschaftlern dabei helfen werden, die Physik und Eigenschaften dieser atmosphärischen Wellen und ihren Einfluss auf die Ionosphäre zu verstehen.

Durch die Untersuchung atmosphärischer Schwerewellen, die durch Wetterstörungen wie Gewitter oder Hurrikane entstehen, möchte AWE deren Größe, Energie und Impuls bestimmen. Diese entscheidenden Informationen werden es Wissenschaftlern ermöglichen, den Zusammenhang zwischen terrestrischem Wetter und Weltraumwetter zu untersuchen, was möglicherweise zu Verbesserungen der Satellitenkommunikation und der Verfolgung im Orbit führen wird.

AWE ist mit vier Kameras ausgestattet, die Bilder von atmosphärischen Schwerewellen aufnehmen, die mit dem Weltraumwetter interagieren. Von seinem einzigartigen Aussichtspunkt auf der ISS aus werden die Beobachtungen von AWE wertvolle Einblicke in die komplexe Dynamik der Erdatmosphäre liefern. Die Mission ist ein bedeutender Fortschritt in der heliophysikalischen Forschung der NASA, da sie zu den laufenden Bemühungen der NASA beiträgt, das vernetzte System zu verstehen, das die Erde und andere Planeten innerhalb der Heliosphäre umfasst.

Das AWE-Projekt wird von Ludger Scherliess an der Utah State University geleitet und vom Goddard Space Flight Center der NASA verwaltet. Das Space Dynamics Laboratory der Universität spielte eine entscheidende Rolle beim Bau des AWE-Instruments und betreibt das Missionskontrollzentrum. Während AWE seine Betriebsphase beginnt, sind die Wissenschaftler gespannt auf die Daten, die es liefern wird, und auf die potenziellen Entdeckungen, die im Bereich der Atmosphären- und Weltraumwetterforschung auf sie warten.

FAQ:

F: Was ist das Hauptziel des Atmospheric Waves Experiment (AWE) der NASA?

A: AWE zielt darauf ab, atmosphärische Schwerewellen und ihre Auswirkungen auf das Weltraumwetter zu analysieren, insbesondere im Kontext der Satellitenkommunikation.

F: Wie wird AWE seine Mission erfüllen?

A: AWE ist mit vier Kameras ausgestattet, die Bilder von atmosphärischen Schwerewellen in Wechselwirkung mit dem Weltraumwetter aufnehmen und so wertvolle Einblicke in die Dynamik der Erdatmosphäre liefern.

F: Wer leitet das AWE-Projekt?

A: Das AWE-Projekt wird von Ludger Scherliess an der Utah State University geleitet und vom Goddard Space Flight Center der NASA verwaltet.

F: Welche Rolle spielt das Space Dynamics Laboratory der Universität bei der AWE-Mission?

A: Das Space Dynamics Laboratory spielte eine entscheidende Rolle beim Bau des AWE-Instruments und betreibt das Missionskontrollzentrum.