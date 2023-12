Neue Einblicke in den Mars: Enthüllung des außerirdischen Horizonts

By

Ein atemberaubendes neues Bild des Marshorizonts, aufgenommen vom Odyssey-Orbiter der NASA, hat künftigen Astronauten, die vielleicht eines Tages den mysteriösen Roten Planeten erkunden, aufregende Möglichkeiten eröffnet. Diese über Monate hinweg erarbeitete Errungenschaft bietet Wissenschaftlern eine einzigartige Perspektive, die es ihnen ermöglicht, aufschlussreiche Vergleiche zwischen Mars und Erde anzustellen.

In einer technischen Meisterleistung hat das Thermal Emission Imaging System (THEMIS) des Odyssey-Orbiters akribisch eine Reihe von zehn Bildern aufgenommen, die dann zu einem Panoramabild zusammengefügt wurden. Dieser beispiellose Aussichtspunkt, ähnlich dem, was Astronauten im Orbit um den Mars sehen würden, bietet einen unvergleichlichen Einblick in die jenseitige Landschaft des Planeten.

Der Astronom der Arizona State University, Jonathon Hill, zeigte sich begeistert und erklärte: „Keine Mars-Raumsonde hatte jemals zuvor eine solche Aussicht.“ Allerdings war es keine leichte Aufgabe, eine solche Perspektive zu erreichen. THEMIS, das auf dem Bauch des Orbiters befestigt war, erforderte eine physische Neigung des gesamten Raumfahrzeugs um 90 Grad, um das Bild aufzunehmen. Das Beibehalten dieser Position während der gesamten Umlaufbahn, in der die Bilder aufgenommen wurden, führte dazu, dass der Orbiter mehrere Stunden lang keinen Kontakt zur Erde hatte.

Das resultierende Foto zeigt die faszinierende und karge Oberfläche des Mars, die von Kratern übersät ist, und enthüllt gleichzeitig die zarte Atmosphäre mit Wolkenfetzen und schwebendem Staubdunst. Zusätzlich zu ihrem ästhetischen Wert liefert THEMIS als Wärmebildkamera wichtige Daten über die Temperatur ihrer Probanden und ermöglicht es Wissenschaftlern, die Wolken des Planeten zu untersuchen. Der Mars weist sowohl erdähnliche Wassereiswolken als auch Kohlendioxideiswolken auf, die wertvolle Einblicke in die Funktionsweise der Marsatmosphäre bieten.

Darüber hinaus ist auf dem Bild unerwartet ein Fotobomber zu sehen – der Mond des Mars namens Phobos. Der kartoffelförmige Mond, der alle 7.65 Stunden den Mars umkreist, fasziniert Wissenschaftler, die seinen mysteriösen Ursprung erforschen. Jede über Phobos gesammelte Information trägt dazu bei, seine rätselhafte Natur zu entschlüsseln.

Der Erfolg dieses Unterfangens hat Forscher dazu inspiriert, die Erforschung des Marshorizonts fortzusetzen. Durch die Aufnahme zusätzlicher Bilder zu verschiedenen Jahreszeiten hofft das Team zu beobachten, wie die Marsatmosphäre im Wechsel der Jahreszeiten schwankt. Vielleicht erhaschen wir in Zukunft sogar einen Blick auf das schwer fassbare grüne Nachtlicht des Mars. Die Möglichkeiten sind so groß wie der außerirdische Himmel über dem Roten Planeten.

