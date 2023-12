Die erfolgreiche Heimkehr der Orion-Kapsel der NASA markiert ein Jahr seit Artemis 1

By

Die bahnbrechende Artemis-1-Mission der NASA feierte am 11. Dezember 2022 ihr einjähriges Jubiläum mit der sicheren Rückkehr der abgeschraubten Orion-Kapsel zur Erde eine faszinierende Feuerspur hinter sich her.

Das aufregende Filmmaterial von Orions Wiedereintritt wurde von der NASA auf X (früher bekannt als Twitter) geteilt, mit einem einminütigen Clip und einem Link zum vollständigen 25-minütigen Video der Reise der Kapsel. Diese bemerkenswerte Leistung stellt einen bedeutenden Meilenstein für das Artemis-Programm dar und ebnet den Weg für die zukünftige Weltraumforschung.

Artemis 1 startete am 16. November 2022, als die Megarakete Space Launch System (SLS) die unbemannte Orion vom Kennedy Space Center in Florida aus startete. Dieser historische Start unterstrich den Status der SLS als leistungsstärkste einsatzfähige Rakete der Welt. Die Orion-Kapsel selbst unternahm ihre zweite Reise, nach einem erfolgreichen Testflug in die Erdumlaufbahn im Jahr 2014 mit der Delta IV Heavy-Rakete der United Launch Alliance.

Nachdem sie die Erdumlaufbahn erreicht hatte, setzte die Artemis-1-Mission ihre Reise zum Mond fort, wo die Orion-Kapsel am 25. November 2022 eintraf. Nachdem sie fast eine Woche im Orbit blieb, machte sich die Kapsel auf den Weg zur Erde und meisterte dabei die gewaltige Herausforderung Wiedereintritt in die Atmosphäre mit einer Geschwindigkeit von etwa 24,500 Meilen pro Stunde (39,400 km/h). Der Erfolg der Mission hing stark vom Hitzeschild ab, dem größten in der Geschichte, und obwohl er den Test bestand, gab es unerwartete Abweichungen bei der Ablation von Kohlematerial.

Davon unbeirrt bereitet sich die NASA bereits auf die nächste Phase des Artemis-Programms vor. Artemis 2, dessen Start für 2024 geplant ist, wird der erste bemannte Flug des Programms sein, bei dem erneut SLS und Orion zum Einsatz kommen. Vier Astronauten, darunter Reid Wiseman, Victor Glover und Christina Koch von der NASA, werden zusammen mit Jeremy Hansen von der Canadian Space Agency einen Mondvorbeiflug unternehmen, bevor sie zur Erde zurückkehren.

Artemis 3, vorläufig für Ende 2025 oder 2026 geplant, wird den historischen Moment markieren, als Astronauten die Mondoberfläche betreten. Diese Missionen sind Teil der großen Vision der NASA, bis Ende der 2020er Jahre eine dauerhafte menschliche Präsenz auf und um den Mond zu etablieren und damit letztlich den Grundstein für die künftige Erforschung des Mars zu legen.

Das Artemis-Programm bleibt der ehrgeizige Weg der NASA zur Ausweitung der menschlichen Erforschung unseres Sonnensystems, da es neue Grenzen erschließen und unser Verständnis des Universums vertiefen will.

