Die NASA nimmt nach der Sonnenkonjunktion die Kommunikation mit Marsforschern wieder auf

Die NASA hat die Kommunikation mit ihren Marsforschern nach einer vorübergehenden Unterbrechung aufgrund der jüngsten Sonnenkonjunktion erfolgreich wiederhergestellt. Während der Sonnenkonjunktion, die am 11. November stattfand, befanden sich Erde und Mars auf gegenüberliegenden Seiten der Sonne und behinderten zwei Wochen lang die direkte Kommunikation zwischen den beiden Planeten. Doch inzwischen sind die Raumfahrtbehörde und ihre Marsroboter wieder im Einsatz.

Die Sonnenkonjunktion ist zwar unbequem, aber kein katastrophales Ereignis. Die Ausrichtung der Sonne zwischen Erde und Mars kann Funksignale stören, da die Korona der Sonne heißes, ionisiertes Gas freisetzt, das die Kommunikation stören kann. Um die Möglichkeit fehlerhafter Signale und potenzieller Fehler bei der Befehlsausführung zu verhindern, verhängt die NASA während dieses Phänomens ein 14-tägiges Kommunikationsmoratorium.

Am 25. November endete das jüngste Moratorium und ermöglichte es den Marsforschern der NASA, die während der Unterbrechung gesammelten Daten weiterzuleiten. Während die Rover Perseverance und Curiosity Veränderungen im Wetter auf dem Mars überwachten, machten Odyssey und Mars Reconnaissance Orbiter Bilder von der Oberfläche des Roten Planeten. Darüber hinaus untersuchte die Mission Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN (MAVEN) die Wechselwirkungen zwischen der Marsatmosphäre und der Sonne. Durch den Zugriff auf diese Daten kann die NASA ihr Verständnis der Marsaktivitäten in Zeiten, in denen eine direkte Beobachtung nicht möglich ist, weiter verbessern.

Als bedeutender Erfolg erlangte das Jet Propulsion Laboratory (JPL) der NASA am Wochenende die Kontrolle über Ingenuity, den Marshubschrauber, zurück und führte erfolgreich einen 393-Meter-Flug durch. Dieser Meilenstein markiert einen entscheidenden Schritt auf dem Weg zu zukünftigen Flügen und Erkundungen auf dem Mars.

Die Wiederaufnahme der Kommunikation und die Verfügbarkeit neuer Daten ermöglichen es der NASA, ihr Wissen zu vertiefen und ihre Mission, die Geheimnisse des Roten Planeten aufzudecken, fortzusetzen. Während die Wissenschaftler die erhaltenen Informationen eifrig analysieren, sind die Marsforscher bereit, ihre Aufgaben wieder aufzunehmen und spannende Neuigkeiten mit der Welt zu teilen.

Die NASA überwindet das Hindernis der Sonnenkonjunktion und setzt die Erforschung des Mars fort

