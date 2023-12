NASA-Astronautin Mary L. Cleave: Erinnerung an eine Wegbereiterin und leidenschaftliche Wissenschaftlerin

Die NASA und die Weltraumforschungsgemeinschaft trauern um die pensionierte Astronautin Mary L. Cleave, die am 27. November im Alter von 76 Jahren verstarb. Cleave, eine Pionierin auf ihrem Gebiet, leistete während ihrer beeindruckenden Karriere bedeutende Beiträge für das Science Mission Directorate der NASA.

Cleave wurde in Southampton, New York, geboren und erwarb ihren Bachelor of Science in Biowissenschaften an der Colorado State University. Sie setzte ihre akademische Laufbahn fort und erwarb einen Master of Science in mikrobieller Ökologie und einen Doktortitel in Bau- und Umweltingenieurwesen an der Utah State University. Ausgestattet mit einem vielfältigen wissenschaftlichen Hintergrund brachte Cleave eine einzigartige Perspektive in ihre Arbeit bei der NASA ein.

Während ihrer Zeit bei der NASA hatte Cleave verschiedene angesehene Positionen inne. Insbesondere war sie die erste Frau, die als stellvertretende Administratorin für das Science Mission Directorate der NASA fungierte. In dieser Rolle erwies sie sich als Naturgewalt und stellte ihre unerschütterliche Leidenschaft für Wissenschaft, Erforschung und den Erhalt unseres Heimatplaneten unter Beweis.

Cleaves Leistungen als Astronaut waren ebenso bemerkenswert. Sie unternahm zwei Raumflüge und schrieb als Vorreiterin für Astronautinnen Geschichte. Auf ihrer ersten Mission, STS-61B, setzten Cleave und ihre Crew Kommunikationssatelliten ein, führten Weltraumspaziergänge durch und führten eine Reihe von Experimenten durch, um die Bautechniken für Raumstationen voranzutreiben.

Bei ihrer zweiten Mission, STS-30, ebenfalls an Bord der Raumfähre Atlantis, erreichten Cleave und ihr Team einen weiteren Meilenstein. Sie setzten erfolgreich das Erkundungsraumschiff Magellan Venus ein, das die erste Planetensonde darstellte, die von einem Space Shuttle aus gestartet wurde. Die von Magellan gesammelten Daten lieferten wertvolle Einblicke in die Venus und ebneten den Weg für zukünftige Planetenerkundungen.

Nach ihrem Ausscheiden aus der NASA setzte Cleave ihre wissenschaftlichen Bemühungen fort, indem sie dem Labor für hydrosphärische Prozesse am Goddard Space Flight Center der NASA beitrat. Sie spielte eine entscheidende Rolle als Projektmanagerin für SeaWiFS (Sea-viewing, Wide-Field-of-view-Sensor), einen Meeresfarbsensor, der die Vegetation weltweit überwachte.

Mary L. Cleaves Engagement für wissenschaftliche Forschung und Erforschung wurde weithin anerkannt und gefeiert. Im Laufe ihrer Karriere erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen und Auszeichnungen, darunter NASA-Weltraumflugmedaillen, Medaillen für außergewöhnliche Dienste und einen Flight Achievement Award der American Astronautical Society.

Cleaves Beiträge und sein Vermächtnis werden auch künftige Generationen von Wissenschaftlern, Astronauten und Entdeckern inspirieren. Ihr Pioniergeist und ihr unerschütterliches Engagement für die Weiterentwicklung unseres Verständnisses des Universums werden für immer in Erinnerung bleiben.

FAQs zu Mary L. Cleave

1. Was waren die größten Errungenschaften von Mary L. Cleave?

Mary L. Cleave war die erste Frau, die als stellvertretende Administratorin für das Science Mission Directorate der NASA tätig war. Sie unternahm auch zwei Raumflüge, bei denen sie Kommunikationssatelliten aussetzte, Weltraumspaziergänge durchführte und das Erkundungsraumschiff Magellan Venus erfolgreich startete.

2. Welche Rolle spielte Cleave bei der NASA, nachdem er als Astronaut in den Ruhestand ging?

Nach seinem Ausscheiden aus der NASA trat Cleave dem Labor für hydrosphärische Prozesse am Goddard Space Flight Center der NASA bei. Sie fungierte als Projektmanagerin für SeaWiFS, einen Ozeanfarbsensor zur globalen Vegetationsüberwachung.

3. Welche Auszeichnungen erhielt Mary L. Cleave im Laufe ihrer Karriere?

Cleave erhielt mehrere prestigeträchtige Auszeichnungen, darunter zwei NASA Space Flight-Medaillen, zwei NASA Exceptional Service-Medaillen, einen American Astronautical Society Flight Achievement Award, eine NASA Exceptional Achievement Medal und den NASA Engineer of the Year.

4. Wie hat Mary L. Cleave zur Weiterentwicklung der Bautechniken für Raumstationen beigetragen?

Während ihrer Raumflugmission führten Cleave und ihre Crew verschiedene Experimente und Weltraumspaziergänge durch, um Techniken zum Bau von Raumstationen zu demonstrieren und zu verfeinern.

5. Welche Auswirkungen hatte der Einsatz der Magellan-Venus-Erkundungsraumsonde?

Der erfolgreiche Einsatz der Magellan-Venus-Erkundungsraumsonde vom Space Shuttle Atlantis eröffnete neue Möglichkeiten für die Planetenerkundung. Magellan kartierte mehr als 95 % der Venusoberfläche und lieferte wertvolle Daten für weitere wissenschaftliche Forschungen über den Planeten.