NASA beobachtet außergewöhnliche Sonneneruption mit potenziellen Auswirkungen

By

Die NASA hat kürzlich atemberaubende Bilder einer unglaublich starken Sonneneruption aufgenommen – die intensivste seit sechs Jahren. Der als koronaler Massenauswurf (CME) bekannte Ausbruch ereignete sich auf der Sonnenoberfläche, etwa 93 Millionen Meilen von der Erde entfernt. Die Agentur entdeckte dieses bemerkenswerte Phänomen mithilfe ihres Solar Dynamics Observatory, einer 2010 gestarteten Raumsonde, die die Aktivitäten der Sonne kontinuierlich überwacht.

Die Sonneneruption wird als Eruption der X-Klasse – der höchsten Intensitätsstufe – eingestuft, was bedeutet, dass sie das Potenzial hat, verschiedene Systeme auf der Erde zu stören. Funkkommunikation, Stromnetze, Navigationssignale, Raumfahrzeuge und sogar Astronauten können alle gefährdet sein. Während des Ausbruchs kam es in bestimmten Gebieten der Vereinigten Staaten und anderswo etwa zwei Stunden lang zu Störungen der Funkkommunikation.

Das Weltraumwettervorhersagezentrum der National Atmospheric and Oceanic Administration beschrieb das Ereignis als „erstaunlich“ und möglicherweise „eines der größten jemals aufgezeichneten solaren Radioereignisse“. Das Zentrum stellte fest, dass die Funkstörung am Donnerstag zwischen Mittag und 2 Uhr ET auftrat, während seine Wissenschaftler auch andere Auswirkungen des CME untersuchten, das sich im äußersten Nordwesten der Sonne befand.

Diese außergewöhnliche Sonneneruption ist die stärkste seit September 2017 und übertrifft alle Eruptionen im aktuellen Sonnenzyklus. Es erhielt die Klassifizierung X8 und unterstreicht damit seine außergewöhnliche Stärke. Um den Kontext zu verdeutlichen: Nach Angaben der Europäischen Weltraumorganisation war die stärkste jemals aufgezeichnete Sonneneruption ein X28-Ereignis am 4. November 2003.

Die Beobachtung dieses unglaublichen Sonnenereignisses durch die NASA ermöglicht es Wissenschaftlern, die möglichen Auswirkungen solch intensiver Ausbrüche auf die Systeme und Infrastruktur der Erde besser zu verstehen und vorherzusagen. Durch die kontinuierliche Überwachung sind wir auf etwaige Störungen vorbereitet und können Wege finden, deren Auswirkungen abzumildern.