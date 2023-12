Neu entdeckte Eiswelten könnten Leben außerhalb der Erde beherbergen

Jüngste Untersuchungen von NASA-Astronomen haben die Existenz von 17 potenziell bewohnbaren Eisplaneten in unserer Galaxie ergeben. Diese erdgroßen Planeten, die sich in unserer kosmischen Nachbarschaft befinden, weisen Ähnlichkeiten mit den eisigen Monden von Jupiter und Saturn in unserem eigenen Sonnensystem auf. Wissenschaftler glauben, dass unter der gefrorenen Außenseite dieser Welten riesige Ozeane liegen, die möglicherweise Leben ähnlich dem in den Tiefen der Ozeane der Erde beherbergen könnten.

Die Forscher spekulieren auch, dass diese eisigen Welten über Oberflächengeysire verfügen könnten, die Wasser in den Weltraum befördern könnten. Wenn diese Wolken existieren, bieten sie eine einzigartige Gelegenheit für von Menschen hergestellte Teleskope, nach Anzeichen außerirdischen Lebens zu suchen. Wissenschaftler sind besonders daran interessiert, die Geysiraktivität und die chemische Zusammensetzung von zwei der nächstgelegenen Kandidaten, Proxima Centauri b und LHS 1140 b, zu untersuchen, da sie sich in relativ kurzer Entfernung von der Erde befinden.

Jahrelang konzentrierten sich Wissenschaftler bei ihrer Suche nach außerirdischem Leben vor allem auf Gesteinsplaneten, die in der bewohnbaren Zone ihrer Muttersterne liegen und wo möglicherweise flüssiges Wasser existieren könnte. Jüngste Entdeckungen von Extremophilen, die unter extremen Bedingungen gedeihen, haben jedoch das Verständnis der Wissenschaftler über potenzielle Lebensräume erweitert. Diese Entdeckungen haben Astrobiologen dazu veranlasst, die Möglichkeit von Leben auf eisigen Monden wie Europa und Enceladus zu untersuchen, die durch Gezeitenkräfte und Strahlung erhitzt werden.

Um die 17 Eiswelten zu identifizieren, analysierte das NASA-Team über 5,300 bestätigte Exoplaneten. Sie suchten nach erdgroßen Planeten mit geringerer Dichte, was darauf hindeutet, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass sie aus Eis und Wasser statt aus Gestein bestehen. Darüber hinaus suchten sie nach Planeten mit niedrigeren Temperaturen, was auf eine höhere Wahrscheinlichkeit schließen lässt, dass sie mit Eis bedeckt sind. Durch den Vergleich der Oberflächeneigenschaften von Europa und Enceladus schätzten die Forscher die Dicke der Eisschalen, die diese neu entdeckten Welten bedecken.

Die in Astrophysical Letters veröffentlichten Ergebnisse geben Aufschluss über die potenzielle Bewohnbarkeit dieser eisigen Planeten und erhöhen die Möglichkeit, auf diesen Planeten geologische Aktivität festzustellen. Die nächsten Schritte umfassen weitere Erkundungen und Beobachtungen mit fortschrittlichen Teleskopen, um diese eisigen Welten detaillierter zu untersuchen. Im Erfolgsfall würde die Entdeckung von Lebenszeichen außerhalb der Erde unser Verständnis des Universums und unseres Platzes darin revolutionieren.