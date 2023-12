Neue Möglichkeiten und Einheit: NASA-Administrator betont Zusammenarbeit mit Isro

By

Nasa-Administrator Bill Nelson besuchte kürzlich das UR Rao Satellite Center (URSC) in Bengaluru, um die Tests des Nasa-Isro Synthetic Aperture Radar (NISAR)-Satelliten zu beobachten. Bei seinem Besuch bekräftigte Nelson die verbindende Kraft des Weltraums und hob die wachsende Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten und Indien im Weltraumsektor hervor. Er glaubt, dass diese Zusammenarbeit zahlreiche Möglichkeiten schaffen wird, die den Mitgliedern der Artemis-Generation zugute kommen werden, darunter junge Menschen aus beiden Ländern und der ganzen Welt.

Nelson brachte seine Ehre zum Ausdruck, in Bengaluru zu sein, und das Privileg, Zeuge der Fortschritte zu sein, die am URSC stattfinden. Er wies darauf hin, dass NISAR nur ein Beispiel für die fruchtbare Partnerschaft zwischen der NASA und Isro sei und wie sie sich positiv auf das Leben auf der Erde auswirke. Die von NISAR gesammelten Daten werden zu einem verbesserten Management natürlicher Ressourcen und Gefahren beitragen, was sowohl Indien als auch den Vereinigten Staaten zugute kommt.

Darüber hinaus betonte Nelson die Einheit, die die Weltraumforschung mit sich bringt und die Spaltungen zwischen Nationen überwindet. Ausgehend von seiner persönlichen Erfahrung beschrieb er, wie der Blick auf die Erde aus dem Weltraum Barrieren wie Rasse und Religion beseitigt und die Schönheit unseres Planeten in der Weite des Weltraums hervorhebt. Nelson erwähnte auch historische Beispiele der Zusammenarbeit im Weltraum, sogar während des Kalten Krieges, und wie der Weltraum weiterhin gegensätzliche Kräfte wie Republikaner und Demokraten in den Vereinigten Staaten zusammenbringt.

Als Antwort auf eine konkrete Anfrage bestätigte Nelson die Zusage der NASA, gemäß der Vereinbarung zwischen dem indischen Premierminister Narendra Modi und US-Präsident Joe Biden in etwa einem Jahr einen indischen Astronauten auszubilden und ins All zu schicken. Diese Ankündigung unterstreicht die starke Allianz und die gemeinsamen Ziele der beiden Länder.

Insgesamt unterstreichen Nelsons Besuch am URSC und seine Interaktionen mit Studenten die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit bei der Weltraumforschung. Die Partnerschaft zwischen der NASA und Isro dient als beispielhaftes Modell für andere Nationen und zeigt, wie die Zusammenarbeit den technologischen Fortschritt vorantreiben und der Gesellschaft als Ganzes zugute kommen kann.

Häufig gestellte Fragen:

F: Was ist der Satellit Nasa-Isro Synthetic Aperture Radar (NISAR)?



A: Der Satellit Nasa-Isro Synthetic Aperture Radar (NISAR) ist eine gemeinsame Zusammenarbeit zwischen der National Aeronautics and Space Administration (Nasa) und der Indian Space Research Organization (Isro). Ziel ist es, Daten zu sammeln, die zu einem besseren Management der natürlichen Ressourcen und Gefahren auf der Erde beitragen.

F: Was ist die Artemis-Generation?



A: Die Artemis-Generation bezieht sich auf die jüngere Bevölkerung, von der erwartet wird, dass sie zukünftige Weltraumforschungsbemühungen anführt. Es umfasst junge Menschen aus Indien, den Vereinigten Staaten und anderen Ländern auf der ganzen Welt.

F: Was ist das Ziel des Artemis-Programms?



A: Das Artemis-Programm zielt darauf ab, Menschen zum Mond zurückzubringen, wobei es insbesondere auf den Südpol des Mondes abzielt, und schließlich eine nachhaltige menschliche Präsenz auf dem Mond aufzubauen. Zur Erreichung dieser Ziele sind internationale Kooperationen und Kooperationen erforderlich.

F: Wie vereint die Weltraumforschung die Länder?



A: Die Erforschung des Weltraums hat eine einigende Kraft, die Nationen für gemeinsame Ziele und größere Ziele zusammenbringt. Es überwindet politische Unterschiede und fördert die Zusammenarbeit bei der Suche nach wissenschaftlichen Erkenntnissen und Fortschritten.