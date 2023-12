NASA startet Pioniermission zur Erforschung der Ökosysteme der Erde

By

Die NASA bereitet sich auf den Start ihres bahnbrechenden Erdbeobachtungsprojekts vor, der Mission Plankton, Aerosol, Cloud, Ocean Ecosystem (PACE), die über 20 Jahre lang wichtige Satellitendaten zur Meeresbiologie, zum Klima und zur Atmosphärenwissenschaft liefern wird. PACE soll Anfang 2024 starten und nicht nur wertvolle Informationen über den Zustand unserer Ozeane liefern, sondern auch die Färbung ihrer riesigen Gewässer untersuchen.

Die Hauptkomponente der PACE-Mission ist das Ocean Color Instrument (OCI), das die Farbe des Ozeans in einem breiten Wellenlängenbereich messen wird, von Ultraviolett bis hin zu kurzwelligem Infrarot. Auf diese Weise werden Wissenschaftler Einblicke in die Zusammensetzung und Eigenschaften des Wassers gewinnen und so zum Verständnis der Ozeanökologie und ihrer Rolle im Klimasystem beitragen.

Neben dem OCI wird die PACE-Mission über fortschrittliche Instrumente wie Polarimeter verfügen, die es Forschern ermöglichen, die Wechselwirkung von Licht, Aerosolen, Wolken und deren Auswirkungen auf die Erdatmosphäre zu untersuchen. Aerosole, darunter Schadstoffe und Staubpartikel, üben einen erheblichen Einfluss auf das Klima aus, indem sie Sonnenlicht absorbieren und streuen und so die Menge an Sonnenenergie beeinflussen, die die Erdoberfläche erreicht.

Die PACE-Mission der NASA wird zwei Polarimeter nutzen, das Spektropolarimeter für die Planetenerkundung (SPEXone) und das Hyperwinkel-Forschungspolarimeter (HARP2). Diese Instrumente werden zusammenarbeiten, um entscheidende Informationen darüber zu liefern, wie Wolken, Aerosole und der Ozean die Polarisation des Sonnenlichts beeinflussen. Die Kombination von OCI, SPEXone und HARP2 wird es Wissenschaftlern ermöglichen, umfassende Fortschritte bei Aerosol-Wolken-Ozean-Studien zu erzielen und die Möglichkeiten zur atmosphärischen Korrektur zu verbessern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die bevorstehende PACE-Mission der NASA eine entscheidende Rolle bei der Analyse und dem Verständnis der Ökosysteme der Erde spielen wird. Durch die Untersuchung der Meeresbiologie, der Atmosphärenwissenschaften und des Klimas verspricht dieses bahnbrechende Projekt bahnbrechende Einblicke in das komplexe Zusammenspiel zwischen unserer Umwelt und den Weltmeeren.