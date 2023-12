Der faszinierende Prozess der Analyse des Lichts entfernter Galaxien

Ein entscheidendes Ziel des James Webb-Weltraumteleskops ist es, ein tieferes Verständnis der Entstehung und Entwicklung von Galaxien im frühen Universum zu erlangen. Um dies zu erreichen, müssen Astronomen Galaxien aus verschiedenen Zeitpunkten in der Geschichte des Universums identifizieren und untersuchen, wie sich ihre Eigenschaften im Laufe der Zeit ändern.

Micaela Bagley, Postdoktorandin an der University of Texas in Austin, hat Aufschluss darüber gegeben, wie Astronomen das von fernen Galaxien emittierte Licht analysieren und den genauen Zeitpunkt in der Vergangenheit des Universums bestimmen, zu dem wir sie beobachten.

Sie erklärt, dass Licht Zeit braucht, um sich durch den Raum zu bewegen. Wenn wir also eine entfernte Galaxie beobachten, sehen wir sie tatsächlich so, wie sie in der Vergangenheit aussah. Um den konkreten Punkt in der Vergangenheit zu bestimmen, nutzen Astronomen die Rotverschiebung, die Aufschluss darüber gibt, wie lange das Licht durch die Ausdehnung des Universums zu längeren Wellenlängen gestreckt wurde.

Um die Rotverschiebung zu berechnen, untersuchen Astronomen Merkmale im Spektrum einer Galaxie. Durch die Messung von Emissionslinien und Spektralbrüchen können sie die beobachteten Wellenlängen mit den bekannten emittierten Wellenlängen vergleichen und so Einblicke in die Stellung der Galaxie in der kosmischen Geschichte gewinnen.

Eine wirksame Methode zur Identifizierung von Galaxien ist die Bildgebung, beispielsweise mit der Nahinfrarotkamera (NIRCam) des James Webb-Weltraumteleskops. Durch die Aufnahme von Bildern mit mehreren Filtern können Astronomen Licht von Galaxien in verschiedenen Farben sammeln. Bei der Messung der Photometrie einer Galaxie (Helligkeit in einem Bild) mitteln Astronomen die Helligkeit über den vom Filter durchgelassenen Wellenlängenbereich.

Auch wenn die in jeder einzelnen Messung erfassten Informationen begrenzt erscheinen mögen, können Astronomen dennoch wertvolle Erkenntnisse gewinnen. Durch den Vergleich der gemessenen Helligkeit in jedem Filter mit der vorhergesagten Helligkeit mithilfe einer Reihe von Galaxienmodellen und Rotverschiebungswerten können sie die Wahrscheinlichkeit der Rotverschiebung oder des „Moments in der Geschichte“ der Galaxie ermitteln. Die durch diese Analyse ermittelte am besten passende Rotverschiebung wird als photometrische Rotverschiebung bezeichnet.

Aufregend ist, dass im Juli 2022 mithilfe von NIRCam-Bildern der CEERS-Durchmusterung zwei Galaxien mit photometrischen Rotverschiebungen von mehr als 11 entdeckt wurden. Diese vom Hubble-Weltraumteleskop der NASA nicht nachweisbaren Galaxien werfen Licht auf das frühe Universum, als es weniger als 420 Millionen Jahre alt war.

Auch wenn die photometrische Rotverschiebung noch etwas ungewiss ist, ermöglicht dieser faszinierende Prozess den Astronomen, die Geheimnisse der fernen Vergangenheit durch die Analyse des Lichts von Galaxien zu lüften, die Milliarden Lichtjahre entfernt sind.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Der faszinierende Prozess der Analyse des Lichts entfernter Galaxien