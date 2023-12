Indien und NASA arbeiten bei ehrgeizigen Weltraumprojekten zusammen

By

Indiens Raumfahrtbehörde, die Indian Space Research Organization (ISRO), wird bei ehrgeizigen Weltraumprojekten mit der US-Raumfahrtbehörde NASA zusammenarbeiten. Ein wesentlicher Aspekt dieser Zusammenarbeit ist die Möglichkeit, einen indischen Astronauten zur Internationalen Raumstation (ISS) zu schicken. Die Auswahl des indischen Astronauten wird von ISRO auf der Grundlage der Kriterien und Ziele des Weltraumprogramms getroffen. Wenn alles wie geplant verläuft, wird der indische Astronaut bis Ende 2024 ausgebildet und startbereit sein.

Während die NASA derzeit Astronauten mit der SpaceX-Rakete und dem Raumschiff von Elon Musk zur ISS schickt, hängt die Dauer des Aufenthalts des indischen Astronauten auf der ISS von den wissenschaftlichen Zielen und Experimenten ab, die Indien für die Mission ausgewählt hat. Normalerweise bleiben Astronauten etwa sechs Monate auf der ISS, einige bleiben jedoch auch länger, wie etwa Scott Kelly und Mikhail Kornienko, die eine einjährige Mission abgeschlossen haben.

Die Zusammenarbeit mit Ländern, die Erfahrung in der Weltraumforschung haben, liefert wertvolle technologische Erkenntnisse und Kostensenkungen. Indiens Ambitionen gehen über das ISS-Programm hinaus und beabsichtigen, bis 2035 eine eigene Raumstation, die „Bharatiya Antariksha Station“, zu errichten. Die Vereinigten Staaten haben ihre Bereitschaft zum Ausdruck gebracht, Indien beim Bau einer kommerziellen Raumstation bis 2040 zu unterstützen.

Diese Zusammenarbeit zwischen Indien und den Vereinigten Staaten hat das Potenzial, Innovationen zu fördern und die menschliche Erforschung des Weltraums voranzutreiben. Indiens aktive Beteiligung an Initiativen wie den Artemis-Abkommen und dem Gaganyaan-Projekt zeigt sein Engagement für die Erforschung des Weltraums und die friedliche Nutzung des Weltraums. Darüber hinaus werden diese gemeinsamen Bemühungen nicht nur Indiens Fähigkeiten und Fachwissen in der bemannten Raumfahrt verbessern, sondern auch die wissenschaftliche und technologische Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen fördern.

Insgesamt bergen diese gemeinsamen Bemühungen ein enormes Potenzial für die Gestaltung der indischen Weltraumbemühungen und tragen zu unserem umfassenderen Verständnis des Universums bei. Sie dienen auch als Inspiration für die jüngeren Generationen in Indien, eine Karriere in MINT-Bereichen anzustreben und ein Gefühl des Staunens und der Wertschätzung für das weite Universum zu wecken.

