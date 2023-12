Die Raumsonde Juno nimmt atemberaubende Bilder von Jupiter auf

Die NASA-Raumsonde Juno hat kürzlich atemberaubende Fotos von Jupiter aufgenommen, die die majestätische Schönheit des Planeten zeigen und faszinierende wissenschaftliche Entdeckungen offenbaren. Juno, der sich seit Juli 2016 auf seiner elliptischen Umlaufbahn um Jupiter befindet, tauchte während seines 56. Perijove am 22. November in die Nähe der Wolkenoberflächen des Planeten ein. Juno reiste mit einer unglaublichen Geschwindigkeit von etwa 130,000 Meilen pro Stunde und nutzte seine Zwei-Megapixel-Kamera JunoCAM. um atemberaubende Bilder anzuklicken.

Trotz der Herausforderungen während der Umlaufbahn, wie etwa Drehungen und der Notwendigkeit, Bildstreifen zusammenzusetzen, gelang es Juno, diese Bilder zurück zur Erde zu übertragen. Die Rohdaten benötigen etwa 34 Lichtminuten, um als Funkübertragung unseren Planeten zu erreichen. Bürgerwissenschaftler wandelten diese Rohdaten dann in visuell beeindruckende Bilder um, die einen Einblick in die Geheimnisse des Jupiter bieten.

Mit seinem Strahlungsgewölbe aus Titan, das seine empfindlichen Instrumente schützt, ist Juno gewappnet, um den intensiven Strahlungsgürteln Jupiters standzuhalten. Die wissenschaftlichen Instrumente der Raumsonde, darunter ein Magnetometer, ein Gravitationssystem und ein Mikrowellenradiometer, liefern wertvolle Daten über die Magnet- und Gravitationsfelder des Jupiter, die Temperatur, den Druck und die Zusammensetzung der Atmosphäre.

Bemerkenswerterweise trägt sogar Junos Kommunikationssystem zur wissenschaftlichen Forschung bei. Durch die Verfolgung geringfügiger Änderungen der Geschwindigkeit von Juno, die nur 0.01 Millimeter pro Sekunde betragen, erhalten Wissenschaftler Einblicke in das Schwerkraftfeld des Jupiter. Dieses Wissen ist wichtig, um die Atmosphäre des Planeten besser zu verstehen.

Die Juno-Mission hat bedeutende wissenschaftliche Erkenntnisse erbracht, wie die Entdeckung von reichlich Wasser in der Nähe des Äquators, die Beobachtung von Blitzen in Jupiters Wolken und die Erforschung von Jupiters Röntgenpolarlichtern. Darüber hinaus passierte Juno während seines 55. Perijove im Oktober beeindruckende 7,270 Meilen von Jupiters Vulkanmond Io. Im bevorstehenden 57. Perijove am 30. Dezember wird Juno voraussichtlich noch näher kommen, nämlich auf nur 930 Meilen an Io, und möglicherweise die besten Bilder liefern, die jemals von diesem rätselhaften Mond aufgenommen wurden.

Die Raumsonde Juno überrascht weiterhin mit ihren bemerkenswerten Entdeckungen und atemberaubenden Bildern. Diese Erkenntnisse erweitern nicht nur unser Verständnis von Jupiter, sondern wecken auch unsere Neugier auf die Geheimnisse des Universums.