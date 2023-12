Neue Erkenntnisse über die Auswirkungen der Mikrogravitation auf Alterung und Immunität

By

Die Besatzung der Expedition 70 an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) macht erhebliche Fortschritte beim Verständnis der Auswirkungen der Schwerelosigkeit auf Alterung und Immunität. Durch eine Reihe fortschrittlicher biowissenschaftlicher Experimente gewinnen Wissenschaftler wertvolle biomedizinische Erkenntnisse, die auf der Erde unmöglich wären.

Eines der laufenden Experimente umfasst die Beobachtung hirnzellähnlicher Proben in der Life Science Glovebox des Kibo-Labormoduls. Diese Studie, bekannt als Cerebral Aging Space Biology Study, zielt darauf ab, die degenerativen Prozesse von Gehirnzellen in einer Schwerelosigkeitsumgebung zu untersuchen. Die Ergebnisse dieser Forschung könnten Einblicke in die im Weltraum beobachteten beschleunigten Alterungssymptome liefern und dazu beitragen, das Verständnis und die Behandlung neurodegenerativer Erkrankungen auf der Erde voranzutreiben.

Zusätzlich zur Gehirnzellenstudie beteiligt sich die Besatzung auch am menschlichen Forschungsexperiment CIPHER. Die NASA-Flugingenieurin Loral O'Hara trug kürzlich 48 Stunden lang eine Weste und ein Stirnband voller Sensoren, um ihren Gesundheitszustand aufzuzeichnen. Ziel dieses Experiments ist es, die langfristigen physiologischen und psychologischen Auswirkungen des Lebens im Weltraum zu beobachten.

Diese Experimente verdeutlichen die einzigartigen Möglichkeiten, die die Mikrogravitationsumgebung der ISS bietet. Zellen verhalten sich in der Schwerelosigkeit anders, was Wissenschaftlern ermöglicht, ein tieferes Verständnis dafür zu erlangen, wie sich verschiedene Organismen, einschließlich des Menschen, an das Leben im Weltraum anpassen. Die aus weltraumbiologischen Experimenten gewonnenen Erkenntnisse bergen das Potenzial, fortschrittliche Therapien für Krankheiten auf der Erde zu entwickeln und die Gesundheit von Astronauten bei Langzeitmissionen zu verbessern.

