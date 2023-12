Die NASA plant, den Betrieb des Hubble-Teleskops mit verbesserter Gyroskoppräzision wieder aufzunehmen

Die NASA hat ihre Absicht angekündigt, den vollständigen wissenschaftlichen Betrieb des Hubble-Weltraumteleskops trotz jüngster Rückschläge mit einem seiner Richtungsgyroskope wieder aufzunehmen. Nach fehlerhaften Messwerten eines Gyroskops des Teleskops am 19. November wechselte Hubble vorsorglich in den abgesicherten Modus. Obwohl das Team es erfolgreich wieder online brachte, zwangen spätere Probleme das Teleskop am 21. und 23. November erneut in den abgesicherten Modus.

Glücklicherweise bereitete der jüngste Einstieg in den abgesicherten Modus keine nennenswerten Bedenken, da Hubble bei Bedarf mit nur einem Gyroskop arbeiten kann. Für eine optimale Effizienz bevorzugt das Team jedoch die Verwendung von drei. Dennoch hat die NASA beschlossen, das Teleskop für den wissenschaftlichen Betrieb mit allen drei Gyroskopen wiederherzustellen. Um die Leistung zu verbessern, werden die Kreisel während der Beobachtungen in einem Modus mit höherer Präzision betrieben.

Trotz mehr als drei Jahrzehnten Dienstzeit und der jüngsten Aufmerksamkeit, die neueren Observatorien gewidmet wird, bleibt Hubble ein wertvolles Hilfsmittel für die Erforschung des riesigen Universums. Obwohl in der Vergangenheit Probleme mit dem Kreisel aufgetreten sind, bleiben das Observatorium und seine Instrumente stabil und in gutem Zustand, heißt es in einer Erklärung von NASA-Beamten.

Das Hubble-Weltraumteleskop hat seit seiner Einführung unser Verständnis des Kosmos revolutioniert und war maßgeblich an der Aufnahme atemberaubender Bilder des Weltraums beteiligt. Durch den weiteren Betrieb wird sichergestellt, dass Wissenschaftler Zugang zu wichtigen Daten für weitere astronomische Forschungen und Entdeckungen haben. Trotz gelegentlicher Rückschläge unterstreicht das Engagement der NASA für die Wiederherstellung und Verbesserung der Funktionalität des Teleskops die Bedeutung ihrer Mission, unser Wissen über das Universum zu erweitern.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Die NASA plant, den Betrieb des Hubble-Teleskops mit verbesserter Gyroskoppräzision wieder aufzunehmen