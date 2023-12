Das Hubble-Weltraumteleskop der NASA ist wieder in Aktion und überwindet Gyro-Probleme

By

Das Hubble-Weltraumteleskop der NASA ist nach der Bewältigung von Gyro-Problemen, die das Teleskop vorübergehend in den abgesicherten Modus versetzten, wieder im Betrieb. Die Kreisel des Weltraumteleskops, die ein entscheidender Teil seines Leit- und Zielsystems sind, haben in der Vergangenheit Probleme verursacht. Der wissenschaftliche Betrieb wurde bereits 2018 aufgrund von Kreiselproblemen eingestellt. Den Ingenieuren gelang es jedoch, das Teleskop am nächsten Tag zu bergen und den normalen Betrieb wieder aufzunehmen.

Die Kreisel auf Hubble stehen im Ruf, unberechenbar zu sein. Auch wenn der Betrieb des Teleskops aufgrund von Kreiselfehlern mehrfach unterbrochen wurde, ist in diesem legendären wissenschaftlichen Instrument noch viel Leben übrig. Die NASA schätzt, dass der aktuelle Kreiselsatz bis in die 2030er Jahre halten wird. In der Zwischenzeit ist mit gelegentlichen Ausfällen, abgesicherten Modi und Unterbrechungen des wissenschaftlichen Betriebs zu rechnen.

Trotz des jüngsten Rückschlags ist Hubble noch nicht voll funktionsfähig. Die Wide Field Camera 3 und die Advanced Camera for Surveys haben die wissenschaftlichen Beobachtungen wieder aufgenommen, der Cosmic Origins Spectrograph und der Space Telescope Imaging Spectrograph bleiben jedoch offline. Das Hubble-Team geht jedoch davon aus, dass diese Instrumente noch in diesem Monat wieder einsatzbereit sein werden.

Die vorübergehende Einstellung des wissenschaftlichen Betriebs hatte Auswirkungen auf den Zeitplan des Teleskops und unterbrach wichtige Forschungsprojekte. Dennoch hoffen die Wissenschaftler, nach der Lösung des Kreiselproblems ihre Studien zu Objekten des Kuipergürtels, der Metallizität in den Satelliten der Andromeda-Galaxie, Supernovae vom Typ 1A und anderen Themen wieder aufzunehmen.

Das Hubble-Weltraumteleskop ist seit über drei Jahrzehnten ein Vorreiter auf dem Gebiet der Astronomie. Seine Bilder haben Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt fasziniert und unser Verständnis des Universums verändert. Trotz seiner alternden Hardware und den Herausforderungen, vor denen es steht, beweist Hubble weiterhin seine Widerstandsfähigkeit und sein unerschütterliches Engagement für die Erweiterung unseres Wissens über den Kosmos. Während sich das Teleskop seiner letzten Beobachtung nähert, wird klar, dass wir seinen dauerhaften Einfluss auf wissenschaftliche Entdeckungen nicht unterschätzen dürfen.