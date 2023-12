Große Fregattvögel: Auf dem Weg zu neuen Höhen in der Klimawandelforschung

Forscher haben auf ihrer Suche nach dem Verständnis des Klimawandels einen überraschenden Verbündeten gefunden: den großen Fregattvogel. Diese majestätischen Kreaturen, die für ihre beeindruckende Flügelspannweite und ihre Fähigkeit, Monate in der Luft zu verbringen, bekannt sind, wurden mit einem speziellen Gerät namens „Biologger“ ausgestattet, um wertvolle Daten über Klimamuster zu sammeln.

Dr. Ian Brosnan, Wissenschaftler am Ames Research Center der NASA, kam auf die Idee, als er mit Forschern zusammenarbeitete, die die Vögel bereits markierten, um ihre Bewegungen zu überwachen. Er erkannte, dass diese Vögel, die über entlegene Gebiete der Welt fliegen, Einblicke in die Atmosphäre um sie herum liefern könnten.

Die Vögel wurden mit Biologgern markiert, die mit einem milden Kleber sicher an ihren Schwänzen befestigt wurden. Während die Fregattvögel durch den Himmel gleiten, messen sie Temperaturen und sammeln Daten an bewölkten Tagen und sogar in der Nacht. Besonders fasziniert waren die Forscher von der Fähigkeit der Vögel, in der Thermik zu fliegen und an der Spitze der planetaren Grenzschicht (PBL) anzuhalten, der Schicht, in der Wetter-, Luftqualitäts- und Klimaeinflüsse auftreten.

Das Studium des PBL ist entscheidend für das Verständnis von Luftqualitätsvorhersagen, Wettervorhersagen und dem sich ändernden Klima. Während sich Wissenschaftler in der Regel auf bodengestützte Messungen oder Satelliten verlassen, hat sich die Untersuchung abgelegener Gebiete über den Ozeanen als schwierig und kostspielig erwiesen. Mithilfe des Großen Fregattvogels verfügen Forscher nun über eine neue Methode, um Daten aus diesen schwer zugänglichen Regionen zu sammeln.

Dr. Brosnan präsentierte seine Ergebnisse auf der Jahrestagung der American Geophysical Union und betonte, wie wichtig es sei, die Dynamik des PBL angesichts des Klimawandels zu verstehen. Der nächste Schritt für Forscher besteht darin, die Studie zu erweitern, indem sie mehr Fregattvögel markieren und noch mehr Daten sammeln.

Durch die Nutzung der natürlichen Talente dieser Vögel hoffen Wissenschaftler, dass die gesammelten Daten zu besseren Strategien zur Bewältigung der Auswirkungen des Klimawandels beitragen werden. Der Große Fregattvogel erreicht in der Klimaforschung wahrlich neue Höhen.