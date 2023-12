Vier neu entdeckte junge Sternobjekte

Eine kürzlich von einem internationalen Astronomenteam durchgeführte Studie hat zur Entdeckung von vier neuen eruptiven jungen Sternobjekten (YSOs) geführt. Das Team analysierte Daten aus dem SPICY-Katalog und der NASA-Raumsonde WISE, um diese aufregenden astronomischen Phänomene zu identifizieren. Die Ergebnisse wurden in der Dezemberausgabe des Journal of the Korean Astronomical Society veröffentlicht.

Junge Sternobjekte, auch als YSOs bekannt, sind Sterne in den frühen Stadien der Evolution, darunter Protosterne und Sterne vor der Hauptreihe (PMS). Sie kommen typischerweise in dichten Molekülclustern vor, die reich an molekularem Gas und interstellaren Teilchen sind. Diese Objekte unterliegen häufig episodischen Akkretionsprozessen, die zu akkretionsbedingten Ausbrüchen führen. Diese Ausbrüche können in zwei Typen eingeteilt werden: EX-Lup-Ausbrüche (EXors) und FU-Ori-Ausbrüche (FUors).

Das Forschungsteam unter der Leitung von Carlos Contreras Peña von der Seoul National University führte eine Suche nach neuen ausbrechenden YSOs durch, indem es die SPICY-Katalogdaten untersuchte und die Mittelinfrarot-Photometrie von WISE analysierte. Als Ergebnis ihrer Analyse identifizierten sie vier eruptive YSOs: SPICY 97855, SPICY 99341, SPICY 100587 und SPICY 109331. SPICY 99341 und SPICY 100587 wurden als echte FUor klassifiziert, während SPICY 97855 ein FUor-Kandidat ist. Der Ausbruch von SPICY 109331, der ursprünglich als EXor eingestuft wurde, dauerte etwa fünf Jahre, länger als für EXors erwartet. Folglich wurde es als V1647 Ori-ähnliche Quelle klassifiziert und weist gemischte Eigenschaften zwischen EXors und FUors auf.

Die Studie ergab, dass alle vier neu entdeckten eruptiven YSOs langfristige (mehr als ein Jahr dauernde) Ausbrüche mit hoher Amplitude erlebten. Darüber hinaus zeigten ihre Spektren starke 12CO-Emissionslinien, was auf signifikante Veränderungen in der Akkretionsrate hinweist. Die Entfernungen zu SPICY 99341 und SPICY 109331 wurden auf etwa 9,800 bzw. 12,500 Lichtjahre geschätzt, während die Entfernungen zu den anderen beiden YSOs unbekannt bleiben und weitere Beobachtungen erfordern.

Diese bahnbrechende Forschung trägt zu unserem Verständnis junger Sternobjekte bei und wirft Licht auf die faszinierenden Phänomene eruptiver Ausbrüche in Sternen im Frühstadium. Weitere Studien zu diesen YSOs werden wertvolle Einblicke in die Akkretionsprozesse und Entwicklungswege junger Sterne in unserem Universum liefern.

