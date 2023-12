Die NASA-Raumsonde Psyche nimmt atemberaubende Bilder des Asteroiden Psyche auf

By

Die am 13. Oktober gestartete NASA-Raumsonde Psyche macht weiterhin beeindruckende Fortschritte im Weltraum. Zuletzt aktivierte die Raumsonde erfolgreich ihre Doppelkameras und machte erste Bilder des Asteroiden Psyche.

Das Imager-Instrument, das aus zwei identischen Kameras besteht, hat insgesamt 68 Bilder eines Sternenfeldes im Sternbild Fische aufgenommen. Diese ersten Bilder sind ein wichtiger Meilenstein für das Missionsteam, da sie die Überprüfung der ordnungsgemäßen Führung, Telemetrieanalyse und Kalibrierung der Bilder ermöglichen.

„Das ist erst der Anfang“, sagte Jim Bell, Leiter des Psyche-Imager-Instruments an der Arizona State University. „Wir fangen an, die Kameras mit Sternbildern wie diesen auszuprobieren, dann werden wir im Jahr 2026 Testbilder vom Mars während des Vorbeiflugs der Raumsonde machen. Und schließlich erhalten wir im Jahr 2029 unsere bisher aufregendsten Bilder – von unserem Zielasteroiden Psyche. Wir freuen uns darauf, all diese Bilder mit der Öffentlichkeit zu teilen.“

Das Imager-Team wird die aus den Bildern gesammelten Daten verwenden, um die Zusammensetzung des metallreichen Asteroiden Psyche zu bestimmen. Durch die Analyse der Fotos in verschiedenen Lichtwellenlängen, sowohl sichtbar als auch unsichtbar für das menschliche Auge, hofft das Team, Einblicke in die Geschichte und Geologie des Asteroiden zu gewinnen.

Neben der Aufnahme atemberaubender Bilder hat die Raumsonde Psyche seit ihrem Start auch andere wichtige Meilensteine ​​erreicht. Es hat verschiedene wissenschaftliche Instrumente wie ein Magnetometer und ein Gammastrahlenspektrometer erfolgreich getestet. Darüber hinaus hat das Raumschiff mit seinen elektrischen Triebwerken einen Rekord aufgestellt, der es ihm ermöglichen wird, tief in den Weltraum zu fliegen.

Die Raumsonde Psyche ist derzeit Millionen von Meilen von der Erde entfernt und wird voraussichtlich im Jahr 2029 ihr Ziel, den Asteroiden Psyche, im Hauptasteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter erreichen. Das Missionsteam wird weiterhin das Weltraumwetter überwachen und dabei wertvolle Daten sammeln die lange Reise.

Mit jedem Erfolg bringt uns die Psyche-Mission der NASA der Entschlüsselung der Geheimnisse unseres Sonnensystems und der Erweiterung unseres Wissens über das Universum näher.

